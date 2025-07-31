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普發5萬元提案爆紅 花蓮民進黨議員嚗由來「反諷傅崐萁」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。本報資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁。本報資料照片

民進黨花蓮縣議員胡仁順提案普發5萬元，2月獲得縣議會照案通過，在首波大罷免投票全面不通過後引發熱烈討論。胡仁順今天在臉書提到，很多民眾說提案荒唐，他也覺得「確實看起來怪怪的」，因此說明提案由來，內容是改寫傅崐萁臉書「普發1萬元」，希望以反諷方式提醒這是多荒唐的事。

胡仁順2月在議會提案，指財劃法修正通過後，花蓮縣府將分得161億元，創史上最高，但過去縣府執行力不佳，顯然難以消化高額預算，且有還稅於民之聲音，應普發縣民5萬元。全案獲得縣議員鄭寶秀、林源富連署，在議會照案通過。

胡仁順今天說明提案由來，是因為傅崐萁1月開始強行闖關普發1萬元，為了讓傅妻縣長徐榛蔚及其團隊、所有民眾理解這是多荒唐的事情，對於財政紀律、國家整體發展與建設有多大的傷害，才以反諷方式提案，提醒不要為政黨之爭傷了國家。

胡仁順說，萬萬想不到，一向沒什麼人會看的花蓮縣議會提案，半年後竟然大爆紅。他只好再次說明，正常來說不會這樣寫提案，並貼出提案內容及傅崐萁臉書比對，表明當時是「借鏡傅總召臉書」再改寫。

傅崐萁昨回應此事，抨擊「要當民進黨側翼也請多讀點書，搞清楚什麼是超徵，什麼是財劃法」。傅說，過去蔡英文、蘇貞昌、總統賴清德擔任台南市長時都主張修財劃法，中央超徵要還稅於民，在他們任內也都有實施，「不要用這種荒唐手段展現民進黨的水平」。

胡仁順表示，普發5萬要達成必須「反罷免成功每年花蓮多161億」且「徐縣長願意普發5萬」才能拿到，現在第一階段達成了，「徐縣長願意造福所有花蓮人嗎？」

花蓮民進黨縣議員胡仁順提案要縣府普發5萬元，近日引起熱烈討論。本報資料照片
花蓮民進黨縣議員胡仁順提案要縣府普發5萬元，近日引起熱烈討論。本報資料照片

花蓮 傅崐萁 財劃法

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