基隆果菜市場10多攤商15年默默行善 蔬果送給人安助街友

人安基金會基隆平安站設有8個床位，平時收容照顧無家可歸、在外流浪街友，並訓練培養一技之長或謀生技能，每周5天供餐，每天供應50多人餐點給收容街友、獨居長者及弱勢民眾。15年來，餐點所有蔬菜、水果都是基隆市果菜市場10多攤商免費送愛心捐助，默默行善。

人安基隆站長周泉宥說，最近中南部大雨成災，菜價飆漲，他昨天到基隆果菜批發市場載運攤商捐助第蔬果，感謝攤商老闆善心，仍然持續不斷捐贈蔬菜，不計成本，讓平安站能供應一天三餐，照顧窮苦人。

平安站共設有8個床位收容無家可歸、在外流浪街友，每3個月為一期，最多延長一次，以不超過半年為原則，目前收容6人，平時負責幫忙供餐的準備及協助工作，因為每餐供應給50多人，除了收容街友，還有送給獨居長者、中低收及弱勢民眾。

周泉宥說，收容主要提供短期的庇護所，希望他們能協助重返社會，學會自己養活自己，不是長期來住，因此都會訓練他們有謀生能力，如學烤地瓜、賣爆米花、舉廣告牌、洗車等，可以自立後就會離開。

周泉宥表示，平日蔬果需求的量還滿大，外界不知道，其實都是來自基隆市果菜市場攤商的愛心，約每2周用貨車去載一次，一次約載20箱，有高麗菜、南瓜、茄子等根莖類、葉菜類都有，會存放冰箱，讓街友及弱勢民眾也能吃得健康、有營養。