台東海岸風電罷免後又出現 黃建賓：立即停止才是民意

引發許多台東鄉親反彈的東海岸風力發電案，將在8月12日舉行環境影響說明書編擬階段公開會議，長期反對東海岸風電開發的國民黨台東縣立委黃建賓今表示，不斷有人放話「台東風電是假議題」，企圖降低民眾警戒，但罷免投票剛結束，業者立刻推動開發進程，代表有心人士從未放棄在台東海岸推動風電，將持續強力要求中央嚴格審查，「立即停止才是民意所歸」。

風電業者先前在台東海岸線推出東成、東風兩項陸域風力發電計畫，擬於台東縣成功鎮、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置將近60座大型風電機，引發台東鄉親強烈反彈。東風電力又於7月29日發文公告，將在8月12日舉行環境影響說明書編擬階段公開會議。

黃建賓指出，多數民意已經表達，堅決反對台東海岸線風電開發案，絕不允許未經共識的開發破壞美麗台東，先前他也多次透過質詢及會議，強力要求行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝及環境部表態，務必阻止及嚴審未經共識的風電開發案毀壞台東。

黃建賓表示，在罷免案期間，有人不斷放話「台東風電是假議題」，企圖以政治操作降低民眾的警戒，但從東風電力的開會通知就可以發現，罷免才剛結束，立刻繼續推動開發進程，代表有心人士從未放棄在台東海岸線推動風力發電，若沒有人繼續在中央強力監督，為台東發聲，開發案就會繼續偷偷闖關。

黃建賓強調，他的立場非常清楚，台東風電開發案不該繼續推進，立即停止才是民意所歸。更可怕的是，風電開發不只是企圖在台東海岸線推動，相關業者也打算在宜蘭海岸線插旗風電，若萬一沒有成功擋下，大型風電機恐怕將一路從宜蘭插到台東，為了守護台東家園，守護台灣最美麗的海岸線，「我們堅決反對，寸步不讓。」