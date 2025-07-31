北台4市與新加坡簽MOU拓星馬市場 基隆推雙層觀巴、深度遊

基隆市、新北市、台北市與桃園市政府為提升在東南亞旅遊市場能見度，昨於新加坡舉辦以「Shiok you around」為主題的觀光推介會，4市與新加坡全國旅行社公會及馬來西亞華人旅遊業公會分別簽署觀光合作備忘錄，促進北台與新加坡和馬來西亞觀光業界交流。

新加坡台北代表處大使童振源、台灣觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠與會，4市推介觀光資源及亮點。

基隆市文化觀光局局長江亭玫說，9月基隆推出的雙層觀光巴士，以及明年將舉辦的「流動的港口 世界的基隆─400年的歷史與展望」，透過地方節慶或大型活動主題旅遊的加乘效應，吸引更多東南亞旅客到訪。下半年至2026年度重點主題活動，還有國家重要民俗祭典「鷄籠中元祭」，結合海洋文化與演出遊行的「海洋老鷹嘉年華」。

推介會吸引超過70位星馬在地業者到場參與，現場氣氛熱絡，交流踴躍，不僅展現星馬市場對北台灣觀光資源的高度興趣，也為後續商務洽談與交流合作鋪下良好基礎。推介會上，星馬網紅Miki咏瑄也現身站台，稱讚北台灣景點豐富、人情味濃厚，是極具吸引力的旅遊目的地。

江亭玫表示，本次推介會期盼透過星馬市場的策略聯結，讓更多旅客認識北台灣的多元魅力與文化底蘊。基隆兼具山海地貌與歷史人文，自日治時期至今累積豐富的港都記憶與生活軌跡，成就許多獨具風味的在地景點與文化場域。

基隆市攜手多家觀光業者，包括心干寶貝、椏楓實業、竹縁休閒事業、綠竹園山薯農場、狸小路燒肉館、委託行街區股份有限公司、豆豆先生珈琲制研有限公司及華府旅遊集團等，共同展示食、宿、遊、購、行等完整產業鏈。