宜大籌設學士後獸醫系 預計116學年度招生

東部欠缺獸醫專業人力，宜蘭大學已啟動籌備「學士後獸醫學系」，向教育部申請核准招生後，可望成為東部唯一的獸醫系，預計116學年度招生，首屆招30人，包含10名公費生，將來五結校區也會有中大型動物診斷中心及動物實習醫院。

「這不僅是學校的中長期發展目標，更是對社會責任的實踐。」宜大校長陳威戎表示，長久以來台灣獸醫教育資源主要集中於西部與北部地區，東部宜蘭、花蓮、台東面臨人力缺口與專業服務不足；宜大地處北東交界，具備學術基礎與地理優勢，設立學士後獸醫學系有助平衡區域發展，強化防疫量能，協助在地畜牧與動物產業升級。

副校長謝昌衛說，學士後獸醫學系包含經濟動物、野生動物、屠檢獸醫師、公職獸醫師等四大面向，兼具實務與在地服務，培育能投入動物防疫、動物保健、產業技術與公共服務的專業人才，未來也將與農業部、地方政府及產業單位建立合作實習機制，鼓勵畢業生根留地方服務。

宜蘭大學近年來擴大各校區，未來將建置「中大型動物疾病診斷中心」與「獸醫教學中心」，完善獸醫教育所需實作環境，產官學研打造東台灣獸醫人才培育與服務體系。