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基隆東岸郵輪廣場串接工程延宕遭審計部點名 市府：估9月中完工

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆東岸郵輪廣場串接工程延宕審計部點名，市府：估9月中完工。記者游明煌／攝影
基隆東岸郵輪廣場串接工程延宕審計部點名，市府：估9月中完工。記者游明煌／攝影

基隆市政府「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，原訂於去年8月完工，因變更設計及及工期展延等，審計部點名指延宕主要原因在於部分施工範圍用地未及時取得，影響原計畫目標。市府表示，該工程預估將於9月中旬完工。

基隆市政府爭取中央補助近5億元，發包「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，規畫在中正路喜豬橋上方建構景觀天橋平台，串連郵輪廣場和市區田寮河上方的市民廣場，未來民眾可從海洋廣場一路步行至東岸市區。

審計部基隆審計室在決算審核報告指出，這項工程延宕主要原因在於部分施工範圍用地，包括郵輪廣場、市民廣場及文化中心前廣場未及時取得交付施工單位，主辦單位亦未積極協調解決，才導致工期延宕。

另外，原本設計該平台會連通東岸商場，因為市府與東岸商場目前有產權糾紛，市府今年4月決議，先不施作東岸商場的連通道工程。

基隆市政府表示，工程受技術與天候影響，預計9月中旬完工。原規畫通往東岸廣場的聯通道，因仍受法院假處分限制，現已保留材料將待解除後再行施作。

郵輪 基隆港

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