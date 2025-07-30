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宜蘭紅龍果評鑑甜度爆表22度「甜王」 員山農會橫掃全場奪雙冠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭陽紅龍果品質評鑑今天在羅東鎮農會舉行，來自各鄉鎮最頂尖的紅龍果精銳盡出，鮮紅欲滴。圖／羅東鎮農會提供
蘭陽紅龍果品質評鑑今天在羅東鎮農會舉行，來自各鄉鎮最頂尖的紅龍果精銳盡出，鮮紅欲滴。圖／羅東鎮農會提供

蘭陽紅龍果品質評鑑今天在羅東農會舉行，來自各鄉鎮最頂尖的紅龍果精銳盡出，鮮紅欲滴、甜度爆表，評鑑結果「紅肉組」冠軍員山農會李定紘，「甜王組」冠軍員山農會吳智瑋，在今夏多雨天氣下，仍能維持甜度22度高品質，驚艷全場。

宜蘭紅龍果主要產區包括員山鄉、礁溪鄉、三星鄉及羅東鎮，這次吸引32組農友報名，果品必須無農藥殘留。值得一提是，紅肉與甜王兩組評鑑共7個獎項，員山鄉農會除「甜王組」第三名沒拿到，橫掃其餘各組獎座入袋，成為最大贏家，現場成績揭曉時，掀起陣陣驚呼與掌聲。獲獎名單如下：

★「紅肉組」冠軍員山鄉農會李定紘、亞軍員山鄉農會游耀東、季軍員山鄉農會吳智瑋、優勝員山鄉農會黃文貴、張深井與黃衍繽。

★「甜王組」冠軍員山鄉農會吳智瑋、亞軍員山鄉農會李定紘、季軍金柑合作社林庭財。

李定紘同時拿下紅肉組冠軍及甜王組亞軍，評審認為，果品不僅甜度出色，更在外觀、風味與口感上表現均衡，技壓群雄。

「我們終於得獎了」，代表領獎的李妻賴玉華高興到幾乎說不出話，她說，辛勤耕種20幾年，近幾年參賽都沒得獎，今年首次得獎就一舉拿下冠亞軍，未來要更加努力，把最好、最安心的紅龍果提供消費者。

員山鄉農會推廣股主任程建明今天也到場觀賽，聽到農友得獎連連，臉上堆滿笑容。他說，員山鄉從前年、去年及今年，連3年包辦紅肉組的冠亞季軍及3名優勝，今年比去年進步，還拿下甜王組的冠亞軍，只差沒把季軍一起抱走。

程建明強調，之所以品質好，主要是產銷班班員認真努力，聚在一起就不斷討論如何讓紅龍果紅、如何讓紅龍果甜，甚至連要冰幾天都會研究，這次評鑑交果也都經過精挑細選，把最好的拿出來參賽，農民投注很大心力，獲獎實至名歸。

評審團由產官學界組成，包括縣府農業產銷科李長珊科長、農試所鳳山熱帶園藝試驗分所副研究員劉碧鵑、花蓮農改場助理研究員張中行、宜大園藝系張允瓊教授、宜蘭餐飲推廣協會劉明信老師，依果品外觀、重量、風味、糖度與口感進行評比。

羅東鎮農會家政班媽媽現切鮮果供大家品嘗，鮮甜可口，參加紅肉組評鑑果農獲贈印有「蘭陽紅龍果」標誌，供消費者採購辨識。

產官學界組成的評審團依果品外觀、重量、風味、糖度與口感進行評比。圖／羅東鎮農會提供
產官學界組成的評審團依果品外觀、重量、風味、糖度與口感進行評比。圖／羅東鎮農會提供
「紅肉組」冠軍李定紘、同時也是「甜王組」亞軍，由妻子賴玉華代表領獎。記者戴永華／攝影
「紅肉組」冠軍李定紘、同時也是「甜王組」亞軍，由妻子賴玉華代表領獎。記者戴永華／攝影
產官學界組成的評審團依果品外觀、重量、風味、糖度與口感進行評比。圖／羅東鎮農會提供
產官學界組成的評審團依果品外觀、重量、風味、糖度與口感進行評比。圖／羅東鎮農會提供
農會家政班現切紅龍果，鮮甜可口。圖／羅東鎮農會提供
農會家政班現切紅龍果，鮮甜可口。圖／羅東鎮農會提供
主辦單位邀來賓與所有獲獎者合影，員山鄉農會是這次紅龍果評鑑比賽的最大贏家。記者戴永華／攝影
主辦單位邀來賓與所有獲獎者合影，員山鄉農會是這次紅龍果評鑑比賽的最大贏家。記者戴永華／攝影
甜度測試選出「甜王組」冠軍吳智瑋，在今夏多雨天氣下，仍能維持甜度22度高品質，驚艷全場。圖／羅東鎮農會提供
甜度測試選出「甜王組」冠軍吳智瑋，在今夏多雨天氣下，仍能維持甜度22度高品質，驚艷全場。圖／羅東鎮農會提供
「甜王組」冠軍吳智瑋，由代表人領獎。記者戴永華／攝影
「甜王組」冠軍吳智瑋，由代表人領獎。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛（左二）及副議長陳漢鍾（右二）恭喜「紅肉組」冠軍李定紘、「甜王組」冠軍吳智瑋（右），都是來自員山鄉的農友。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛（左二）及副議長陳漢鍾（右二）恭喜「紅肉組」冠軍李定紘、「甜王組」冠軍吳智瑋（右），都是來自員山鄉的農友。記者戴永華／攝影

農會 羅東 紅龍果

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