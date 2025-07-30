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宜蘭國際綠色影展周六開幕 放映「沈睡的水下巨人」生態紀錄片

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國際綠色影展在播映開幕片前，上演環保又有地方文化特色的「旗魚陣」。圖／環保局提供
宜蘭國際綠色影展在播映開幕片前，上演環保又有地方文化特色的「旗魚陣」。圖／環保局提供

宜蘭國際綠色影展8月2日晚間6時在羅東文化工場登場，播放開幕片「沈睡的水下巨人」是由金鐘導演李景白歷時4年、潛入台灣深海拍攝的沉船生態紀錄片，難得一見的壯麗海洋影像；放映前發送入場禮，前250位民眾可獲80元美食券與限量冷飲，觀影後領取永生花紀念禮，千萬別錯過。

第15屆宜蘭國際綠色影展自8月2日至10月18日舉行，集結25部精彩環境影像作品，其中11部台灣首映，涵蓋劇情、紀錄與動畫片，邀請民眾觀影反思永續議題，影展期間也將巡迴各鄉鎮、走進學校與社區舉辦戶外特映場，邀請全民看電影、愛地球。

今年影展以「流動」為主題，精選19部國際影片與6部台灣作品，包含多部關注海洋生態、氣候與人文議題的紀錄片與動畫。8月2日晚上開幕片「沈睡的水下巨人」，由金鐘導演李景白歷時4年拍攝，潛入台灣海面下50公尺，以高畫質紀錄深海沉船生態，廢棄船隻轉化成為各種魚群棲地，是台灣少見結合自然影像美學與深度海洋科學的精彩作品，片長94分，畫面壯麗動人，值得一看。

開幕當晚將由上演結合海廢鼓團、旗魚、旗陣，獨具特色的「旗魚陣」表演，揭開影展序幕。開映前半小時發送入場禮，前250位入場民眾可獲80元美食券與限量冷飲（請自備環保杯），觀影後還可領取由「海邊的接力賽」主理人瘋媽以回收寶特瓶手作的永生花禮品（限量200 份），傳遞影展的綠色精神。

影展同步推出「觀影集章」，民眾只要集滿3、6、9場次，即可兌換香氛片、咖啡包、影展印花小提袋與影展印花摺疊購物袋等紀念禮。

此外，8月30日起連續三周在新月豪華影城舉辦定點播映共20場，部分場次將安排映後座談，凡準時入場即可參加抽獎，贈品包含蒲草吸管組、咖啡禮盒與島嶼茶包，讓綠意延伸至生活日常。

宜蘭國際綠色影展歡迎免費觀片，戲院場及社區場建議線上預約（現場提供少量候補名額），更多片單資訊活動，請上宜蘭國際綠色影展FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/yilan.giff）查詢，用影像感動心靈、用行動守護地球。

閉幕片播映結束後，贈送「海邊的接力賽」主理人瘋媽製作的永生花，限量200份。圖／環保局提供
閉幕片播映結束後，贈送「海邊的接力賽」主理人瘋媽製作的永生花，限量200份。圖／環保局提供
開幕當日提供的限量入場禮及散場紀念禮。圖／環保局提供
開幕當日提供的限量入場禮及散場紀念禮。圖／環保局提供
入場禮的80元美食券，可以當場兌換食品，建議自備環保杯。圖／環保局提供
入場禮的80元美食券，可以當場兌換食品，建議自備環保杯。圖／環保局提供

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