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花蓮病患家屬贈2顆鴕鳥蛋 感謝社工團隊協助

中央社／ 花蓮縣30日電

花蓮門諾醫院社服處社工陳思蒨與團隊協助經濟能力有限的病患媒合資源，日前收到來自病患家屬的「厚禮」、2顆自家產出的「鴕鳥蛋」，感謝社工團隊的協助。

這名病患家屬說，今年初獨居在壽豐鄉的哥哥因摔倒受傷，髖關節反覆感染、左腿截肢，住院期間三度進出加護病房，醫藥費及照護責任由兄弟姐妹分擔，實在撐不下去，因此求助社工團隊。

陳思蒨說，社工團隊介入後，協助申請經濟補助、媒合喘息機構、安排輔具租借等，也陪著患者弟弟評估家裡的照護設備，以便出院後照顧截肢的哥哥，從住院期間的看護安排、復健到出院轉介等，一做就是近半年。

病患住院4個月後，短暫去機構後返家，不到1個月因感染回到醫院。病患的弟弟日前趁著探病時，抱著自家產出的鴕鳥蛋，指定要送給這段時間協助的社工。

病患的弟弟向社工說，家裡飼養3隻鴕鳥，平時會將出產的鴕鳥蛋賣給專門的孵化場，為答謝社工團隊協助，帶了2顆鴕鳥蛋給社工們「加菜」，特別交代一定要儘早食用。

陳思蒨說，「我整個嚇傻，還以為盒子裡裝的是小玉西瓜呢」，原婉拒收禮，但對方堅持要答謝，且2顆鴕鳥蛋分量十足，特地扛到醫院也不輕鬆，因此交代病患家屬「下不為例」。

陳思蒨說，第一次收到這麼特別的禮物，一顆鴕鳥蛋用3種料理方式，將病患家屬的愛心吃下肚，打算將蛋殼清洗乾淨，加工成藝術品。

陳思蒨說，這不是她個人的功勞，而是整個團隊的努力，共同面對家屬的哀愁與無助，安撫病患因病情造成的情緒失控等，社工的工作，就是陪家屬看見一條路，讓他們知道，「再困難的處境，都有我們相伴」。

病患 社工

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