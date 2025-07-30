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治水防災山坡做起！太平山宜專1線地滑改善 榮獲國家卓越特別獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜專一線在10年前曾因颱風坍塌近7公頃，林業署宜蘭分署打造大口徑集水井、構築地錨擋土等設施，科技監測維護管理，使「宜專一線中間地滑區」成為山區排水工程典範，最近榮獲國家卓越建設獎最佳管理維護類特別獎。圖／宜蘭分署提供
宜專一線在10年前曾因颱風坍塌近7公頃，林業署宜蘭分署打造大口徑集水井、構築地錨擋土等設施，科技監測維護管理，使「宜專一線中間地滑區」成為山區排水工程典範，最近榮獲國家卓越建設獎最佳管理維護類特別獎。圖／宜蘭分署提供

太平山森林遊樂區的宜專一線10年前遭颱風侵襲引發近7公頃地滑，造成道路中斷及太平山休園長達9個月，災後經林業署宜蘭分署打造3座深12層樓的大口徑集水井、構築地錨擋土等設施，科技監測管理，使「宜專一線中間地滑區」成為山區排水工程典範，最近榮獲國家卓越建設獎最佳管理維護類特別獎。

2005年7月海棠颱風在宜蘭太平山區降下超過1千毫米驚人雨量，使得太平山國家森林遊樂區與聯外道路多處坍方，蹦蹦車上方擋土牆流失70公尺致遊樂設施受損、軌道被土石淹沒，尤其聯外道路宜專一線7公里附近，出現近7公頃大面積坍塌「地滑」，道路中斷，災後山區滿目瘡痍。

太平山國家森林遊樂區為此休園長達9個月，農業部林業署宜蘭分署災後展開一系列監測調查，擬定治理計畫，颱風隔年在地滑區，設置以導排地下水為主的 3座大口徑集水井，直徑3.5公尺、深度 40公尺（12層樓），並以一連串地錨擋土設施，維護中間地滑區安全。

除了罕見的大口徑集水井工程，宜蘭分署透過中間地滑區的長期監測追蹤，針對各類主體工程例如面板地錨、大口徑集水井、坡面排水管等，建立系統性的制度化維護管理，降低在維護過程中對山區生態影響。

透過宜專一線中間地滑區「自動化監測系統」，包括CCD即時影像、BIM技術、LiDAR、UAV及虛擬實境等技術，建立以科技基礎，兼具永續、低碳、節能、生態為本的維護模式，成為山區治水防洪工程維護典範，宜蘭分署以「宜專一線中間地滑區」拿下2025國家卓越建設獎最佳管理維護類「特別獎」殊榮，實至名歸。

「宜專一線中間地滑區」10年前因颱風坍塌近7公頃，林業署宜蘭分署打造3座直徑3.5公尺大口徑集水井、深度 40公尺（12層樓），抵抗山區豪雨，以利排水抗災。圖／宜蘭分署提供
「宜專一線中間地滑區」10年前因颱風坍塌近7公頃，林業署宜蘭分署打造3座直徑3.5公尺大口徑集水井、深度 40公尺（12層樓），抵抗山區豪雨，以利排水抗災。圖／宜蘭分署提供
「宜專一線中間地滑區」10年前因颱風坍塌近7公頃，林業署宜蘭分署打造3座直徑3.5公尺大口徑集水井、深度 40公尺（12層樓），抵抗山區豪雨，以利排水抗災。圖／宜蘭分署提供
「宜專一線中間地滑區」10年前因颱風坍塌近7公頃，林業署宜蘭分署打造3座直徑3.5公尺大口徑集水井、深度 40公尺（12層樓），抵抗山區豪雨，以利排水抗災。圖／宜蘭分署提供
宜專一線在10年前曾因颱風坍塌近7公頃，林業署宜蘭分署打造大口徑集水井、構築地錨擋土等設施，科技監測維護管理，使「宜專一線中間地滑區」成為山區排水工程典範，最近榮獲國家卓越建設獎最佳管理維護類特別獎。圖／宜蘭分署提供
宜專一線在10年前曾因颱風坍塌近7公頃，林業署宜蘭分署打造大口徑集水井、構築地錨擋土等設施，科技監測維護管理，使「宜專一線中間地滑區」成為山區排水工程典範，最近榮獲國家卓越建設獎最佳管理維護類特別獎。圖／宜蘭分署提供
宜專一線在10年前曾因颱風坍塌近7公頃，林業署宜蘭分署打造大口徑集水井、構築地錨擋土等設施，科技監測維護管理，使「宜專一線中間地滑區」成為山區排水工程典範，最近榮獲國家卓越建設獎最佳管理維護類特別獎。圖／宜蘭分署提供
宜專一線在10年前曾因颱風坍塌近7公頃，林業署宜蘭分署打造大口徑集水井、構築地錨擋土等設施，科技監測維護管理，使「宜專一線中間地滑區」成為山區排水工程典範，最近榮獲國家卓越建設獎最佳管理維護類特別獎。圖／宜蘭分署提供

宜蘭 太平山 海棠颱風

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