丹娜絲重創台東灌溉設施 綠委催促盡速搶修恢復供水

立委陳瑩、莊瑞雄29日前往台東災區勘查灌溉設施受損情形，並邀集農田水利署現地瞭解農民缺水問題。台東地區第一期稻作已於六、七月間陸續收成，目前正值第二期插秧關鍵期，卻因連續颱風與豪雨侵襲，造成多處設施損壞、供水中斷，農民面臨灌溉不足的嚴峻挑戰。「水是農人的生命線，沒有水，田裡的希望也會枯萎。」陳瑩表示，請相關單位積極修復設施，儘速恢復供水，讓農民免於為乾旱揮淚。

風災造成台東地區多條灌溉系統嚴重受損，鹿野、卑南、知本與台東等農民反映，因灌溉用河川擋水土堤遭溪水暴漲沖毀，導致和平圳、鹿野圳、卑南圳等多處無法供水，正值插秧季節，農民苦無水源耕作，多處取水口位處地勢險峻、水勢湍急，部分水圳因河道狹窄、沉砂直接入隧道，無法供水，已進場搶修當中。

目前鹿野地區和平圳原預定今天可以進水，但今晨大雨導致擋水土堤再度潰堤；鹿野圳也因原有沉砂池遭完全沖平，施工機具不易進場，天候穩定後方能恢復供水；卑南地區上圳進水口因河道狹窄、水勢湍急，災後需等水退才能施工，造成災修進度嚴重延誤，導致農民「有苦難言」；知本站原臨時土堤遭連續風災二度沖毀，排水溝渠因大量土石淤積而堵塞，無法排水，雨勢趨緩、水位下降，隨即展開清淤與補強。

上周大雨襲擊台東南迴，陳瑩、莊瑞雄除至南迴勘災外，於上周一（7/21）也與農業部長陳駿季共同前往關山召開「114年丹娜絲颱風災後復舊座談會」，也到池上、知本、台東、卑南及鹿野工作站座談，瞭解農民面臨無水灌溉困境並協助解決。29日關山圳已順利進水，為確保灌溉水源穩定供應，陳瑩與莊瑞雄要求農業部，應提出徹底改善關山圳供水設施的全面性治理計畫，解決關山圳常因土堤沖毀、圳口淤積影響供水的問題。陳駿季部長也允諾全力協助，讓農民安心耕作、穩定收成。

「水是農田的靈魂，不能讓農民的辛勞因缺水化為烏有」，莊瑞雄要求相關單位務必加速估損及核撥經費，不讓基層農民孤單面對災後困境。陳瑩表示，感謝農田水利署台東管理處同仁、搶修人員及各站站長，近日為恢復灌溉供水日夜奔走、疲於奔命，是第一線守護農田的無名英雄。