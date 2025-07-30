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領航星號今首航基隆 郵輪復甦外籍郵輪客今年估破36萬人次

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
麗星夢郵輪旗下「領航星號 」（Star Voyager）今天首航基隆。記者游明煌／攝影
麗星夢郵輪旗下「領航星號 」（Star Voyager）今天首航基隆。記者游明煌／攝影

麗星夢郵輪旗下「領航星號 」（Star Voyager）今天首航基隆，領航星號自香港出發，今年暑假提供國際旅客2至5晚深度遊航線，包括台北基隆、高雄、澎湖及日本沖繩那霸與石垣島等。基隆市政府表示，有九成郵輪客在基隆在地消費、旅遊。基隆港務分公司預估今年外籍遊客可望突破36萬人次，對促進觀光及郵輪產發展非常重要。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔說，領航星號與傳統郵輪多以「價格導向」搶占市場不同，從內容策劃與體驗設計出發，提出具差異化的產品與服務，從探索到領航，依市場需求與營運策略具深度的航線布局，深耕台灣。

基隆市副市長邱佩琳表示，郵輪對基隆來說是很大的強心劑，目前已有九成留在基隆旅遊，可以創造很大的經濟產值，基隆迎接郵輪產業「準備好了」，國門廣場有城市美化計畫，打造美麗觀光亮點。雙層巴士9月營運，未來搭載郵客看歷史古蹟、宮廟及山海美景。

台灣港務股份有限公司業務副總經理張展榮指出，麗星郵輪是亞洲最早投入區域營運的郵輪品牌之一，今年暑假旗下兩艘郵輪同步在台灣營運，「探索星號」以台灣為母港，「領航星號」則迎接國際遊客來台觀光，是「內外雙向」的旅遊動線。

張展榮說，目前郵輪產業前景可期，可望帶來更多的外籍遊客來台，基隆分公司預估有機會突破36萬人次，有九成郵輪客在基隆在地消費是非常驚人的，對促進基隆觀光及郵輪產發展非常重要。

麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆為母港，3月首航基隆，今天再迎來領航星號從基隆出發。

基隆港務分公司表示，目前基隆港進出的外籍旅客依人次高低前4名排序為日本（13.75%）、美國（4.9%）、韓國（2.9%）、德國（2.8%）。

基隆港與基隆市政府全力拚郵輪商機，優化碼頭硬體設施、提供獎勵優惠，爭取更多郵輪靠泊。為提高外籍郵輪旅客人均消費，港務公司今年加碼推出費率優惠，母港作業郵輪搭載外籍旅客數達全船旅客數之30%者，船方可享每位旅客減免100元旅客服務費優惠。

麗星夢郵輪旗下「領航星號 」（Star Voyager）今天首航基隆。記者游明煌／攝影
麗星夢郵輪旗下「領航星號 」（Star Voyager）今天首航基隆。記者游明煌／攝影
麗星夢郵輪旗下「領航星號 」（Star Voyager）今天首航基隆。記者游明煌／攝影
麗星夢郵輪旗下「領航星號 」（Star Voyager）今天首航基隆。記者游明煌／攝影
麗星夢郵輪旗下「領航星號 」（Star Voyager）今天首航基隆。記者游明煌／攝影
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郵輪 基隆港

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