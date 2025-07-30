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台東魯凱族父子目擊黑熊 獲林保署頒6千獎金與獎品

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
達魯瑪克部落Cegaw父子把目擊台灣黑熊及如何保育黑熊的過程分享。圖／林保署台東分署提供
達魯瑪克部落Cegaw父子把目擊台灣黑熊及如何保育黑熊的過程分享。圖／林保署台東分署提供

台東達魯瑪克部落一對父子今年2月進入山區傳承狩獵文化時目擊台灣黑熊，隨即主動停止狩獵並通報，展現族人保育的態度。林業保育署台東分署昨晚頒發獎勵金及獎品予這對父子，族人見證榮耀。

林保署台東分署表示，目前全縣已有15處社區發展協會，共177名部落夥伴參與「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，執行棲地巡護及監測，盼更多熱區部落社區加入，攜手瀕危物種保育。

「看到黑熊他不會害怕，剛好給教育孩子契機」目擊的達魯瑪克部落族人Cegaw說，他與兒子目擊黑熊便停止狩獵活動，是傳統文化中對黑熊的敬畏與尊重，也透過過程中將保育觀念紮根傳承。

林保署台東分署指出，這次黑熊通報事件發生時間，正值部落年度重要祭儀期間，往常族人會透過狩獵，講述獵場名稱與意義、辨識植物與野生動物，教導狩獵禁忌等方式傳承山林智慧。

回顧去年，東興母熊在達魯瑪克部落附近山區受困，盡管部落族人即時動員協助救援，仍無法挽回母熊性命，留下深深遺憾。

部落自參加「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，成立巡守隊後，不僅定期巡護黑熊棲地，協助移除或觸發來源不明的獵具，也在今年2月份首次在巡護區域內拍到黑熊出沒影像。

林保署台東分署強調，此次Cegaw 父子目擊黑熊後的舉動，不僅提醒人熊之間要保持適當的安全距離，更是融合部落傳統文化與當代保育觀念的實踐案例。透過在部落公開頒發獎勵金6000元及獎品，也是分署表達對族人的肯定。

台東達魯瑪克部落Cegaw父子（右），今年2月山區目擊台灣黑熊，隨即通報林業保育署台東分署，獲頒6千獎金與獎品。圖／林保署台東分署提供
台東達魯瑪克部落Cegaw父子（右），今年2月山區目擊台灣黑熊，隨即通報林業保育署台東分署，獲頒6千獎金與獎品。圖／林保署台東分署提供

台東 族人 台灣黑熊

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