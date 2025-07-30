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颱風重創台東農田灌溉 綠委：全國糧食穩定的前線警訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
接連颱風與豪雨，重創台東地區農業灌溉系統，農民卻因水源中斷無法進田。圖／莊瑞雄辦公室提供
接連颱風與豪雨，重創台東地區農業灌溉系統，農民卻因水源中斷無法進田。圖／莊瑞雄辦公室提供

接連颱風與豪雨，重創台東地區農業灌溉系統，由於正值二期稻作插秧黃金期，農民卻因水源中斷無法進田。民進黨立委莊瑞雄與陳瑩赴鹿野、關山等農田灌區勘災，表示將爭取中央緊急啟動經費支援，搶在農時結束前恢復灌溉供水。農水署允諾和平圳預計今上午先引鹿鳴溪進水，後續再引鹿野溪供灌。

莊瑞雄指出，此次災情非單一設施毀損，而是全縱谷系統性失衡的縮影，從知本到卑南、從鹿野到台東，各灌區土堤接連潰決，水溝被淤泥堵塞，搶修剛完成的設施又再度遭沖毀。因農民的插秧期有限，田地等不起、收成拖不得，行政程序更不應成為延宕救援的藉口。

莊瑞雄以鹿野地區為例，鹿野圳與和平圳兩大水源命脈接連被洪水摧殘，原設計雖有沉砂再進隧道的導水方式，但在溪水暴漲後，土堤全數沖毀，若未先行處理沉砂與河床改造，貿然引水恐將造成隧道淤塞、災情加劇。當地工作站早建議將進水點由南岸改設至北岸，沉砂處理後再導入渠道，不僅可縮短復水時間，更能從根本上強化防災能力，但這項方案卻長期缺乏經費支持。

目前至8月2日前正值二期稻作插秧關鍵期，若水源無法及時恢復，不僅農戶整期耕作告吹，整體糧食供應也將面臨波動風險。莊瑞雄示警，這是全國糧食穩定的前線警訊，已第一時間向農業部反映，應立即加速估損、核撥經費，確保農民在農時內恢復灌溉。

關山灌區昨下午已恢復供水，農水署承諾，明中午12時前引水進鹿野圳；而和平圳預計今天上午先引鹿鳴溪進水，後續再引鹿野溪供灌。

民進黨立委莊瑞雄與陳瑩赴鹿野、關山等農田灌區勘災，表示將爭取中央緊急啟動經費支援，搶在農時結束前恢復灌溉供水。圖／莊瑞雄辦公室提供
民進黨立委莊瑞雄與陳瑩赴鹿野、關山等農田灌區勘災，表示將爭取中央緊急啟動經費支援，搶在農時結束前恢復灌溉供水。圖／莊瑞雄辦公室提供

台東 農民 莊瑞雄

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