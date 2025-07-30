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倒數3周！台東熱氣球嘉年華 周二不公休

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
2025熱氣球嘉年華開幕以來，鹿野高台遊客絡繹不絕，但受豪雨影響多場活動取消。圖／台東縣府提供
2025熱氣球嘉年華開幕以來，鹿野高台遊客絡繹不絕，但受豪雨影響多場活動取消。圖／台東縣府提供

台東國際熱氣球嘉年華開幕至今吸引逾25萬人次，但因豪雨接連來襲，多達6天、13場活動受影響，許多遊客撲空抱怨。台東縣府昨宣布，8月21日活動閉幕前，每周二公休日取消，讓更多遠道而來的球迷欣賞精彩活動。

熱氣球嘉年華今年邁入15周年，重量級IP哆啦A夢加入陣營，全新造型球結合無人機、煙火與光雕演出，鹿野高台吸引爆滿遊客，但日前薇帕颱風外圍環流影響雨炸台東，部分場次被迫取消，不少人直呼「可惜」，希望活動能延期。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，延期涉及層面複雜，且會影響農地耕作，為了不讓球迷失望，7月6日鹿野高台及7月24日池上大坡池光雕音樂會，順延至8月4日及8月11日，原訂每周二公休日也取消，讓民眾有更多機會參與熱氣球嘉年華活動，後續再視天候狀況滾動調整。縣府說明，每周二不休息，也就是8月5日、12日、19日都有熱氣球可觀賞，球迷可加碼追球。另提醒，熱氣球繫留及造型球展演進入最後三周，鹿野高台每天上午5時30分至7時，以及下午5時至6時30分兩個時段規畫熱氣球繫留體驗，現場可購票。

光雕音樂會6場次為7月31日及8月4日鹿野高台、8月7日台東市國際地標、8月11日池上大坡池、8月14日及21日鹿野高台。

台東 觀光 哆啦A夢 薇帕颱風 熱氣球嘉年華

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