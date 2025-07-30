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宜蘭童玩節 希臘成第100個參演國

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
首次參與童玩節的希臘「梅利索科里文化協會」是地中海傳統舞蹈代表，更是童玩節累計參與的第100個國家。記者戴永華／攝影
首次參與童玩節的希臘「梅利索科里文化協會」是地中海傳統舞蹈代表，更是童玩節累計參與的第100個國家。記者戴永華／攝影

宜蘭國際童玩藝術節的民俗團隊國際交流向來是童玩節核心精神，童玩節今年邁入第30年，同時也迎來第100個參與演出的國家，來自希臘的梅利索科里文化協會帶來熱鬧節慶「羅德島跳躍」舞蹈，將持續演出至8月2日。

2025宜蘭國際童玩藝術節邀請23個國家、28個民俗藝術團隊輪番演出，昨在冬山河親水公園安排來自希臘、韓國、智利3國的團隊演出，展現童玩節「文化交流」與「表演互動」，也讓現場觀眾一秒穿越到異國節慶現場。

文化局表示，首次參與童玩節的希臘「梅利索科里文化協會」不僅是來自地中海的傳統舞蹈代表，更是童玩節歷年來累計參與的第100個國家，別具意義，團隊表演「羅德島跳躍」 (Pidichtos Rodou)，這支舞蹈是羅德島文化的重要象徵，常見於節慶、慶典、婚禮與當地各種活動中，象徵喜悅與生命力。

此外，來自韓國藝苑舞團表演無形文化資產的「太平舞」傳統舞蹈，舉手投足動作雖慢，卻能展現朝鮮民族文化的優雅與能量；來自智利的熔爐兒童青年民俗舞蹈團也帶來智利民俗樂風，與觀眾同樂共舞。

代理縣長林茂盛表示，全世界195個主權國家，超過一半、有100個國家團隊來宜蘭參加過國際童玩藝術節，童玩30年持續推動「文化外交軟實力」，不只是孩子們的暑期嘉年華，更是文化匯流與跨國共融的舞台。

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