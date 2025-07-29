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台南七股百年蘇家古厝「武功堂」颱風重創 屋主難過：不知怎麼辦了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸毀屋脊梁柱。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸毀屋脊梁柱。圖／屋主蘇益田提供

台南七股城內的百年蘇家古厝「武功堂」遭丹娜絲颱風重創，屋主蘇益田哀傷表示「老家三合院毀損嚴重，我真的不知道該怎麼辦了！」才剛花了近50萬元修繕屋頂漏水、已接近完工，沒想到7月6日一場風災，吹來的鐵皮整片砸毀屋頂與梁柱，讓他感嘆「欲哭無淚」。

蘇益田指出，這座古厝10年前曾耗資上百萬元修整，去年凱米颱風已造成淹水損害，今年4月整修漏水問題，原以為今年能順利修復完成，未料再度遭災，被附近吹來的鐵皮整個砸掉屋頂梁柱，「這次損害比以往更難修復，可能又得花上數十萬元，真的心力交瘁。」

他強調，老房子如果不持續修繕，很快就會變成廢墟。身為家族後代，他不忍古厝傾頹，總盡力維護；但這次災情太重，僅搭帆布臨時遮雨就花了1萬2千元，目前政府提供的屋損補助上限僅10萬元，且同一門號還有兩戶，他希望能順利申請到補助，也盼政府進一步伸出援手，「偏鄉文化資產不該被遺漏」。

蘇益田也透露，4年前曾想申請古蹟修復，當時文化單位也曾現勘，但後續無下文。他期待這次風災能喚起重視，讓這座蘊含歷史與文化價值的百年古厝獲得應有的保存與協助。

「武功堂」為蘇家祖厝，屬傳統三合院建築，有台南沿海地區獨有的雙層牆設計，建築構件精緻，包括門牌樓、牆面彩繪磚、水泥鏤空牆、頂堵與屋脊的彩色花磚，以及鋪有花磚的紅磚地面，少見保存完整有前院後院和拱門的傳統三合院建築。

丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸破屋脊，目前暫用帆布覆蓋保護。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸破屋脊，目前暫用帆布覆蓋保護。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸毀屋脊梁柱。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸毀屋脊梁柱。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸破屋脊，梁柱也斷裂。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸破屋脊，梁柱也斷裂。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸破屋脊，梁柱也斷裂。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸破屋脊，梁柱也斷裂。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院受損嚴重。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院受損嚴重。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸破屋脊，目前暫用帆布覆蓋保護。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸破屋脊，目前暫用帆布覆蓋保護。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸破屋脊，目前暫用帆布覆蓋保護。圖／屋主蘇益田提供
丹娜絲颱風重創台南七股，位在城內的百年蘇家三合院遭飛來的鐵皮屋砸破屋脊，目前暫用帆布覆蓋保護。圖／屋主蘇益田提供

建築 凱米颱風

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