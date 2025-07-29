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網路瘋傳花蓮也要普發5萬？縣府回應了

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮民進黨縣議員胡仁順提案，縣府應該普發5萬元，議會已於2月27日決議通過。本報資料照片
花蓮民進黨縣議員胡仁順提案，縣府應該普發5萬元，議會已於2月27日決議通過。本報資料照片

今天網路瘋傳花蓮縣議會議員提案書，內容指出花蓮縣政府去年超徵1億元，還有財劃法的161億元，質疑執行率不佳，無力應付這麼多經費，呼籲要響應立委傅崐萁普發1萬元，縣府應該加碼發5萬元現金。縣府回應，目前無具體財源可供辦理相關收支評估及規畫。

花蓮民進黨縣議員胡仁順在議會第20屆第13次臨時會議上提案，財劃法通過後，花蓮縣將分得161億預算，創史上最高，加上花蓮縣總預算從傅崐萁任內的200億，到今年年的324億，成長了62%。

但縣府過去自承無能量協助馥邑京華拆除工程、核發住宿與計程車等各項補助要花3個月以上等問題，顯然以縣府的人力、工程能量，根本無力應付未來如此高額的經費預算，因此應普發縣民五萬元現金。呼籲縣長徐榛蔚評估，是要當「最有錢又最緩慢縣府」，還是變成「最佛心縣府」。該提案已於2月27日決議通過。

胡仁順表示，立法院藍白稱普發1萬元程序合理，照他們的邏輯來看，普發5萬元也合理，況且財劃法花蓮分到的161億元是人民納稅錢，這樣普發還稅於民沒道理不做。

花蓮縣政府回應，目前中央尚未就新版財劃法與地方政府開會，財源未定，且任何支出計畫，有優先順序，且需經府會預算程序及法源依據，所以尚無法評論，一切施政以民眾福祉考量。

花蓮縣議會國民黨團回應，該提案欠缺財務可行性評估，也無長遠規畫與制度設計，恐淪為政治標語式的「撒幣喊價」。普發5萬元給縣民，預估所需金額將超過65億元，恐排擠其他關鍵公共建設、社福支出，並非負責任的治理作為。

藍營表示，治理不能淪為民粹競標，呼籲全體議員回歸理性問政、責任治縣。面對財劃法樂見各方為縣民爭取最大權益，但更要審慎規畫、務實執行，才能讓這筆預算成為花蓮百年建設的起點。

另外，北市議員侯漢廷貼文指出，有人造謠新北市普發3萬元，桃園普發1.4萬元，台中普發4萬元，甚至傳出藍營要廢潛艦禮讓曹興誠等，氣憤表示這是「青鳥惡意造謠」，強調會報警告發違反社維法。

花蓮民進黨縣議員胡仁順提案，縣府應該普發5萬元，議會已於2月27日決議通過。圖／花蓮縣議員胡仁順提供
花蓮民進黨縣議員胡仁順提案，縣府應該普發5萬元，議會已於2月27日決議通過。圖／花蓮縣議員胡仁順提供

議員 財劃法 花蓮縣政府

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