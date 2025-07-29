台東熱氣球嘉年華增場次 取消每週二公休

台東國際熱氣球嘉年華5日登場後，經常遇下雨取消活動。台東縣政府為彌補缺憾，原每週二的休息日決定取消，滿足遊客期待。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，國際熱氣球嘉年華開幕以來熱度飆升，每天清晨或黃昏都吸引遊客及家庭到鹿野高台欣賞，但部分場次受天候影響取消，遊客直呼「好可惜」。

台東縣政府為回應民眾期待，宣布自今天起取消原訂每週二公休日，讓前來台東喜愛熱氣球的國內外遊客，有更多機會欣賞繽紛熱氣球，並期許後續都能有好天氣，熱氣球嘉年華、光雕音樂會都能順利成功。

卜敏正表示，今年適逢熱氣球嘉年華15週年，並加入重量級IP合作推出全新造型球，結合無人機、煙火與熱氣球光雕演出，雖然因颱風及天候影響，取消部分場次，為了不讓遊客失望，將6日鹿野高台及24日池上大坡池光雕音樂會兩場次活動，順延至8月4日及8月11日。