提升市容觀感 基隆辦廟口夜市整潔競賽

基隆市政府為提升市容觀感，今天舉辦第1屆基隆廟口夜市整潔競賽啟動儀式，8月期間將以專業評審現場評比、民眾網路投票2種方式，從廟口飲食攤販中選出前3名，發給獎勵金。

市政府今天在副市長邱佩琳主持下，在奠濟宮宣布第1屆基隆廟口夜市整潔競賽啟動。

邱佩琳表示，廟口夜市是基隆代表性的觀光地標，攤商所營造的環境品質，不僅影響市容觀感，也直接連結城市印象。市府除持續推動「乾淨家園」政策，今年更首度將施政重點延伸至仁三路廟口夜市攤商，希望透過友善競賽機制，邀請市民與遊客共同參與票選，打造更乾淨、舒適的夜市空間。

市府環保局長馬仲豪指出，競賽評比分為專業評審現場評比、民眾網路投票兩軌並行，項目涵蓋環境衛生、垃圾管理、污染防制、友善環境措施、食品衛生、病媒防治及衛生管理共7大面向；最終將評選出績優攤商，頒發總額新台幣15萬元獎勵金。此外，參與投票的民眾也有機會抽中總價8萬元的好禮。