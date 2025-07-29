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全球半數以上國家團隊曾來宜蘭童玩節演出 第100國希臘團隊亮相

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
韓國藝苑舞團表演的「太平舞」傳統舞蹈，列為無形文化資產，表演舉手投足動作雖慢，卻展現朝鮮民族文化的優雅與能量。記者戴永華／攝影
韓國藝苑舞團表演的「太平舞」傳統舞蹈，列為無形文化資產，表演舉手投足動作雖慢，卻展現朝鮮民族文化的優雅與能量。記者戴永華／攝影

宜蘭國際童玩藝術節包含水、陸、空遊憩設施及國內外團隊表演，尤其民俗團隊國際交流向來是童玩節核心精神，宜蘭童玩節今年邁入第30年，同時也迎來第100個參與演出的國家，來自希臘的梅利索科里文化協會帶來熱鬧節慶「羅德島跳躍」舞蹈，將演出至8月2日。

2025宜蘭國際童玩藝術節邀請23個國家、28個民俗藝術團隊輪番演出，今天在冬山河親水公園安排來自希臘、韓國、智利3國的團隊演出融合傳統舞蹈、民族樂器與在地文化意象的精采片段，展現童玩節「文化交流」與「表演互動」，也讓現場觀眾一秒穿越到異國節慶現場。

文化局表示，首次參與童玩節的希臘「梅利索科里文化協會」不僅是來自地中海的傳統舞蹈代表，更是童玩節歷年來累計參與的第100個國家，別具意義，團隊表演「羅德島跳躍」 (Pidichtos Rodou)，這支舞蹈是羅德島文化的重要象徵，常見於節慶、慶典、婚禮與當地各種活動中，象徵喜悅與生命力。

此外，來自韓國藝苑舞團表演無形文化資產的「太平舞」傳統舞蹈，舉手投足動作雖慢，卻能展現朝鮮民族文化的優雅與能量；至於來自智利的熔爐兒童青年民俗舞蹈團，帶來智利民俗樂風，與現場觀眾同樂共舞。

宜蘭童玩節成為亞洲指標性的國際兒童藝術活動，代理縣長林茂盛表示，全世界195個主權國家，超過一半100個國家團隊來宜蘭參加過國際童玩藝術節，童玩30年持續推動「文化外交軟實力」，與來自世界各地的民俗團隊進行藝術交流，童玩節不只是孩子們的暑期嘉年華，更是文化匯流與跨國共融的舞台。

童玩節本周7月28日至8月3日演出團隊有智利、日本、泰國、希臘、韓國、印尼、菲律賓、塞爾維亞等國外民俗團隊演出；晚上的國際級專業亮點團隊安排捷克Arabesque光影舞團表演，活動資訊可上童玩節官網https://www.yicfff.tw/及臉書查詢。

首次參與童玩節的希臘「梅利索科里文化協會」是地中海傳統舞蹈代表，更是童玩節累計參與的第100個國家，團隊表演「羅德島跳躍」常見於節慶、慶典、婚禮，象徵喜悅與生命力。記者戴永華／攝影
首次參與童玩節的希臘「梅利索科里文化協會」是地中海傳統舞蹈代表，更是童玩節累計參與的第100個國家，團隊表演「羅德島跳躍」常見於節慶、慶典、婚禮，象徵喜悅與生命力。記者戴永華／攝影
來自希臘、韓國、智利3國的團隊演出融合傳統舞蹈、民族樂器與在地文化意象，展現國際文化交流。記者戴永華／攝影
來自希臘、韓國、智利3國的團隊演出融合傳統舞蹈、民族樂器與在地文化意象，展現國際文化交流。記者戴永華／攝影
韓國藝苑舞團表演的「太平舞」傳統舞蹈，列為無形文化資產，表演舉手投足動作雖慢，卻展現朝鮮民族文化的優雅與能量。記者戴永華／攝影
韓國藝苑舞團表演的「太平舞」傳統舞蹈，列為無形文化資產，表演舉手投足動作雖慢，卻展現朝鮮民族文化的優雅與能量。記者戴永華／攝影
來自智利的熔爐兒童青年民俗舞蹈團，帶來民俗樂風，與現場觀眾同樂共舞。
來自智利的熔爐兒童青年民俗舞蹈團，帶來民俗樂風，與現場觀眾同樂共舞。
首次參與童玩節的希臘「梅利索科里文化協會」是地中海傳統舞蹈代表，更是童玩節累計參與的第100個國家，團隊表演「羅德島跳躍」常見於節慶、慶典、婚禮，象徵喜悅與生命力。記者戴永華／攝影
首次參與童玩節的希臘「梅利索科里文化協會」是地中海傳統舞蹈代表，更是童玩節累計參與的第100個國家，團隊表演「羅德島跳躍」常見於節慶、慶典、婚禮，象徵喜悅與生命力。記者戴永華／攝影

團隊 宜蘭 童玩節

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