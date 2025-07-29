基隆 2025 K STAR 伴手禮名單出爐 最高榮譽頒給大新餅店招牌咖哩餅

基隆市政府今天發表2025「 K STAR 基隆之星」伴手禮商品，大新餅店的「招牌咖哩餅」贏得首獎，受封潮嚮之星最高榮譽，另再選出新秀、永續、人氣之星各3件商品。台灣文化創意博覽會8月登場，K STAR 商品將參展，呈現基隆商品設計魅力與文化底蘊。

基隆 K STAR 商品選拔今年邁入第二年，市長謝國樑說，市府重視在地產業延續與創新，希望透過行銷、設計與品牌整合，讓基隆的產品走出基隆、走向國際，塑造專屬的城市品牌定位，未來將持續強化資源整合，並與業者合作，開拓更多國內外商機。

基市府今天舉辦 K STAR 發表會，今年的獎座由基隆子弟、中華民國工業設計協會理事長易瑋勝設計，獎牌以「V」字呈現，象徵勝利。基座鏡面如基隆港，由上往下俯視，V字和「水中倒影」會構成基隆英文 KEELUNG的「K」字，加上獎牌基隆港西岸圖案，呈現滿滿基隆元素。

基隆市副市長邱佩琳主持發表會時說，去年首次舉辦 K STAR 徵選，獲得熱烈迴響，今年再次舉辦，從30家業者提出的61件商品，選出10件具代表性的伴手禮。市府未來會持續整合資源，推動商品優化、標章檢驗與參展補助，提升產品競爭力與品牌識別度，讓更多人知道基隆的商品魅力。

2025 K STAR 基隆之星最高榮譽「潮嚮之星」，今年由大新餅店的「招牌咖哩餅」拿下，結合傳統與現代的點心近年熱銷，成為基隆伴手禮品牌化重要代表。

「人氣之星」得獎商品分別為艾利鼻子文創工作室「平安之味 空間情境噴霧Ｘ淨化香囊組合」、永茂商行「心干寶貝禮盒」與三奇壹號咖啡店「咖啡明信片｜Postcards from Keelung」，這3件商品口碑佳，網路行銷表現優異，獲得評審青睞。

「新秀之星」都是2022至2025年間推出的創新產品，包括大新餅店的「吉餅」、岑品公司的「AGAR-AGAR鳳尾石花凍冰棒」、熊豆咖啡的「正濱紛鮭魚鬆風味蛋捲」，為基隆品牌注入新能量，開拓更多元市場。