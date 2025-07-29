基隆中正區表揚28名模範父親 3人年過九旬無聲守護家庭
基隆市中正區公所今天舉辦模範父親表揚大會，市長謝國樑和議長童子瑋分別致贈牌，肯定得獎者為家庭和社會的付出。謝國樑致詞時說，將持續推動家庭友善政策，強化社會支持系統，讓更多家庭安心生活、穩定成長，成就更多溫暖的家庭故事。
中正區公所今天在北都飯店舉辦模範父親表揚大會，表揚由各里及原住民、客家族群推薦的28名模範父親，並向全體市民朋友獻上父親節祝福，感謝所有父親無聲的付出與堅韌的守護，共同撐起家庭的幸福與穩定。
謝國樑表示，每一位模範父親都是社會穩定的力量與家庭支柱，他們以堅毅的身影，為子女提供最穩固的依靠。市府會持續努力，讓更多家庭在基隆這座城市安心生活。
中正區長傅俊昇說，今年模範父親表揚活動主題為「溫暖與陪伴」，希望透過會場設計與視覺意象，展現出父親沉靜卻深沉的情感力量。
區公所表示，今年接受表揚的28名模範父親都年過60，其中正義里李清池、社寮里許乾基及八斗里林溪發都超過90歲，他們來自不同世代，也有不同生活背景，但每個人都是無怨無悔地為家庭付出，堅定地用愛與責任撐起人生。
中正區模範父親名單為原住民代表李進德、客家代表徐名煌、港通里陳恒明、德義里吳金財、正義里李清池、信義里陳義雄、義重里王天賜、中船里張有福、正船里陳國正、入船里阮明山、中砂里劉昆良、真砂里陳山沂、正砂里蔡南、中濱里蔡坤財、中正里楊捷龍、正濱里林周平、砂灣里廖晏晞、建國里李進發、和憲里許生冬、社寮里許乾基、平寮里邱天來、海濱里朱財榮、碧砂里陳文波、新豐里蘇士誠、新富里許宗麟、砂子里楊意成、八斗里林溪發、長潭里吳朝威。
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