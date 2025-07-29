基隆辦廟口夜市整潔競賽 民眾票選也能抽獎...首獎1萬元

基隆市環保局今天舉辦第1屆基隆廟口夜市整潔競賽啟動儀式，將以現場評比、網路投票，從廟口飲食攤販中選出前3名，發給獎金。8月間也接受民眾票選最整潔衛生的攤位，參加者可參加禮券抽獎，首獎1萬元。

環保局今天上午10時在仁愛區奠濟宮廣場，舉辦「乾淨基隆 環保家園」基隆廟口夜市整潔競賽啟動儀式，副市長邱佩琳和環保局長馬仲豪、衛生局長張賢政、市議員宋瑋莉和產發處、攤商代表出席，希望藉由競賽開跑，展現基隆夜市整潔改革的第一步。

邱佩琳表示，廟口夜市是基隆代表性的觀光地標，攤商營業處所的環境衛生品質，攸關市容及遊客觀感，成為民眾眼中的城市印象。市府近年持續推動「乾淨家園」政策，今年延伸到仁三路廟口夜市攤商，希望和攤商、市民和外地遊客，共同透過評比和票選，打造更乾淨、舒適的夜市空間。

馬仲豪指出，競賽評比分成環境衛生、垃圾管理、汙染防制、友善環境措施、食品衛生、病媒防治及衛生管理7大面向，評分方式兩軌並行，8月15日至21日的現場評比占90%，8月1日至31日全民網路投票占10%。

廟口夜市整潔競賽總獎金為15萬元，前3名分獲5萬、3萬、2萬元獎勵金，另選出10家優良攤商，各發給5000元獎勵金，活動資訊可上線（https://reurl.cc/5KRNL6）查詢。

民眾網路投票8月1日上午8開始，8月31日下午5時結束，民眾登入Google帳號即可填寫票選表單，每個帳號限填寫1次。參加投票者都可參加禮券抽獎，首獎1萬元1人，3000、2000和1000元各10人，500元20人，線上投票專區網址為：https://reurl.cc/DOdbrm。