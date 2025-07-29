快訊

沖繩JUNGLIA樂園遭負評灌爆！她點出3大問題：自稱樂園卻不顧及體驗

日本鬼屋試膽驚現「半白屍骨」 警證實：死者是台灣旅客

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

強震後花蓮長者旅遊補助限境內 8月恢復縣外

中央社／ 花蓮縣29日電

0403地震後，花蓮縣府為振興觀光，去年5月起將長者縣外旅遊補助調整為補助縣內自強活動，並提高一日遊補助金額至新台幣1000元，今年8月1日起將恢復開放縣外旅遊補助。

花蓮縣府社會處表示，長者縣外旅遊補助每年平均申請人數超過4000人，去年受地震災情影響，縣府去年5月16日起調整為補助境內活動，以振興花蓮觀光，一日遊補助金額也從每人500元提高至1000元。

近日接獲許多團體反映希望恢復縣外旅遊補助，包括花蓮老人福利推動聯盟及老人團體代表都拜會縣長徐榛蔚，希望能重新開放縣外自強活動補助。花蓮縣府社會處表示，徐榛蔚順應民意，允諾8月1日起恢復原補助方式及額度。

依照花蓮縣政府社會處老人自強活動現行補助規定，一日旅遊每人補助500元；2日1夜（含2日以上）旅遊補助為1000元，需透過花蓮縣立案團體提出申請，每人每年限補助一次。

花蓮縣府社會處表示，開放自強活動縣外補助可活絡國內旅遊市場，增加長者們社會參與意願，鼓勵各團體踴躍申請。

地震 徐榛蔚 花蓮縣政府

延伸閱讀

大罷免後不告童子賢？ 花蓮縣府：不撤告、告到底

影／與夫人徐榛蔚完成投票 傅崐萁：拜託柯建銘這兩天不要再講話

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

相關新聞

基隆辦廟口夜市整潔競賽 民眾票選也能抽獎...首獎1萬元

基隆市環保局今天舉辦第1屆基隆廟口夜市整潔競賽啟動儀式，將以現場評比、網路投票，從廟口飲食攤販中選出前3名，發給獎金。8...

大雨打亂台東熱氣球展演 縣府宣布每周二不休息了

台東國際熱氣球嘉年華開幕至今吸引逾25萬人次，但因豪雨接連來襲，多達6天、13場展演場次受影響，許多遊客撲空抱怨。台東縣...

基隆虎仔山「迴車塔」電纜5度遭竊 議員籲市府提對策

基隆市中山區通往虎仔山的迴車塔，發生多次電纜遭剪斷竊取案件，造成當地社區民眾的困擾。基隆市議員施偉政今天說，迴車塔長期供...

明年迎接400年！基隆籌辦系列活動 今公布「流動的港口 世界的基隆」主視覺

基隆城市史明年（2026年）邁入400年，市府籌辦系列活動，並在今天發表「流動的港口 世界的基隆──400年的歷史與展望」主...

宜蘭童玩30歲邀慶生！3條件擇1免費入園 30日起星光票兩人同行1人免費

宜蘭國際童玩藝術節今年30周年，縣政府7月30日的主題日推出「童玩30壽星同慶」優惠，凡是7月30日出生壽星、與童玩節1...

基隆七堵區表揚21名模範父親 市長謝國樑、議長童子瑋致贈獎牌祝福

基隆市七堵區公所今天表揚模範父親代表，經營西藥房的百福里模範父親羅文樟，平日熱心參與社區事務，3個女兒都考取藥師資格，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。