強震後花蓮長者旅遊補助限境內 8月恢復縣外

0403地震後，花蓮縣府為振興觀光，去年5月起將長者縣外旅遊補助調整為補助縣內自強活動，並提高一日遊補助金額至新台幣1000元，今年8月1日起將恢復開放縣外旅遊補助。

花蓮縣府社會處表示，長者縣外旅遊補助每年平均申請人數超過4000人，去年受地震災情影響，縣府去年5月16日起調整為補助境內活動，以振興花蓮觀光，一日遊補助金額也從每人500元提高至1000元。

近日接獲許多團體反映希望恢復縣外旅遊補助，包括花蓮老人福利推動聯盟及老人團體代表都拜會縣長徐榛蔚，希望能重新開放縣外自強活動補助。花蓮縣府社會處表示，徐榛蔚順應民意，允諾8月1日起恢復原補助方式及額度。

依照花蓮縣政府社會處老人自強活動現行補助規定，一日旅遊每人補助500元；2日1夜（含2日以上）旅遊補助為1000元，需透過花蓮縣立案團體提出申請，每人每年限補助一次。

花蓮縣府社會處表示，開放自強活動縣外補助可活絡國內旅遊市場，增加長者們社會參與意願，鼓勵各團體踴躍申請。