大雨打亂台東熱氣球展演 縣府宣布每周二不休息了

台東國際熱氣球嘉年華開幕至今吸引逾25萬人次，但因豪雨接連來襲，多達6天、13場展演場次受影響，許多遊客撲空抱怨。台東縣府今宣布，今天起至8月21日活動閉幕，原先預定每周二公休的日子不休息，讓更多遠道而來的球迷朋友與遊客欣賞展演。

國際熱氣球嘉年華今年15周年，重量級IP多拉A夢加入陣營，全新造型球結合無人機、煙火與光雕演出，鹿野高台吸引許多遊客，但日前薇帕颱風外圍環流影響雨炸台東，部分場次被迫取消，不少人直呼「可惜」，希望活動能延期。

交通及觀光發展處長卜敏正表示，延期涉及層面複雜，且會影響農地耕作，為了不讓球迷失望，7月6日鹿野高台及7月24日池上大坡池光雕音樂會兩場次活動，順延至8月4日及8月11日，原訂每周二公休日也取消，讓民眾更有機會參與熱氣球嘉年華活動，後續再視天候滾動式調整。

縣府今宣布，原訂每周二公休的日期不休息，7月29日、8月5日、8 月12日、8月19日都有熱氣球可觀賞，球迷可以加碼追球。