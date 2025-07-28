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基隆虎仔山「迴車塔」電纜5度遭竊 議員籲市府提對策
基隆市中山區通往虎仔山的迴車塔，發生多次電纜遭剪斷竊取案件，造成當地社區民眾的困擾。基隆市議員施偉政今天說，迴車塔長期供民眾通行，實際上等同由市府管理與使用，希望市府盡快研議對策，不要再讓社區居民人心惶惶。
施偉政表示，服務處今天接獲迴車塔所在地的社區民眾陳情，指迴車塔近期接連遭不明人士破壞，共發生5次電纜線遭偷剪事件，造成損失。遭竊的電纜線還可能關係到消防安全系統與監視器設備運作，對公共安全構成威脅。
政說，每一次破壞事件都造成社區損失數十萬元，社區管委會已盡力自主管理，但迴車塔對外開放，安全維護已非單一社區可以承擔，市府有必要正視問題，提供實質協助。
施偉政提出4點訴求，呼籲市府回應，4點訴求分別為是否可協助社區加強日常巡邏與維安措施？是否可能提供安裝警示裝置或監控防盜系統的補助？是否可就該處管理權責定位清楚，以利後續責任歸屬與維護安排？針對社區遭受5度纜線遭偷竊，市府是否能補助社區損失，減輕住戶負擔？
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