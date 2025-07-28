基隆虎仔山「迴車塔」電纜5度遭竊 議員籲市府提對策

基隆市中山區通往虎仔山的迴車塔，發生多次電纜遭剪斷竊取案件，造成當地社區民眾的困擾。基隆市議員施偉政今天說，迴車塔長期供民眾通行，實際上等同由市府管理與使用，希望市府盡快研議對策，不要再讓社區居民人心惶惶。

施偉政表示，服務處今天接獲迴車塔所在地的社區民眾陳情，指迴車塔近期接連遭不明人士破壞，共發生5次電纜線遭偷剪事件，造成損失。遭竊的電纜線還可能關係到消防安全系統與監視器設備運作，對公共安全構成威脅。

政說，每一次破壞事件都造成社區損失數十萬元，社區管委會已盡力自主管理，但迴車塔對外開放，安全維護已非單一社區可以承擔，市府有必要正視問題，提供實質協助。