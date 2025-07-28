迎接建城400年！基隆籌辦系列活動 今公布「流動的港口 世界的基隆」主視覺

基隆在明年（2026年）建城400年，市府籌辦系列活動，並在今天發表「流動的港口 世界的基隆──400年的歷史與展望」主視覺，象徵與海共生城市再次整裝啟航，透過歷史、文化與創意轉譯，展開「基隆400」系列活動序章。

基隆市副市長邱佩琳和文化觀光局長江亭玫等市府主管及地方代表，出席今天在市府舉辦的主視覺發表會。邱佩琳說，基隆一直是台灣面向世界的門戶，不只是航運、軍事與貿易的樞紐，更是多元文化與族群交匯的重要場域。

邱佩琳表示，「流動的港口 世界的基隆」不僅回望歷史，更是城市主動出發的起點。市府希望藉由歷史、文化、觀光與未來想像的整合，讓市民與國際看見一個勇於流動、持續前行的基隆。

文化觀光局指出，「流動的港口 世界的基隆」主視覺與動畫形象設計內涵，在將400年來的文化與歷史流動化為符號，設計以英文標題「FLOWING HARBOR GLOBAL KEELUNG」字母延伸為標誌元素，轉譯港都多元文化層理中的記憶片段，勾勒出基隆的海洋性格與未來城市想像。

江亭玫說，市府同步開放「視覺應用授權申請」，邀請公司法人、政府機關與立案法人團體共襄盛舉，申請分為「活動宣傳類」與「產品類」，即日起至2025年12月26日可填寫線上表單，經審查通過者，可使用主視覺圖像製作相關宣傳與文創產品，讓城市意象進入更多日常場域，擴大參與與共享。