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宜蘭童玩30歲邀慶生！3條件擇1免費入園 30日起星光票兩人同行1人免費

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭童玩節舉辦30周年，邀請民眾一起慶生，凡符合3個條件之一的民眾，7月30日當天可享免費入園；7月30日起，百元星光票也有兩人同行1人免費的優惠。圖／文化局提供
宜蘭童玩節舉辦30周年，邀請民眾一起慶生，凡符合3個條件之一的民眾，7月30日當天可享免費入園；7月30日起，百元星光票也有兩人同行1人免費的優惠。圖／文化局提供

宜蘭國際童玩藝術節今年30周年，縣政府7月30日的主題日推出「童玩30壽星同慶」優惠，凡是7月30日出生壽星、與童玩節1996年同年誕生的民眾、身分證字號有「3」及「0」，符合3種條件的任何一個，在票口出示證件即可免費入園。

此外，自7月30日起也推出星光票兩人同行一人免費的優惠，直到閉幕。「星光票」100元，每天下午6時至7時現場購票，避開白天酷熱，還能在夜間悠閒漫遊園區，參觀展館、欣賞國際級亮點團隊演出、參與遊藝踩街，欣賞夢幻的史努比鴨與水舞燈光秀，就算沒有戲水也好玩。

活動當天7月30日上午11時30分至12時，醜小鴨故事劇團將帶來融合台語與海洋教育的「童玩30生日快樂」親子劇，邀請大家歡慶童玩節30歲，成立於民國83年的醜小鴨故事劇團深耕宜蘭逾30年，期待陪伴大小朋友邁向下一個童玩30。

這一周7月28日至8月3日的演出團隊有智利、日本、泰國、希臘、韓國、印尼、菲律賓、塞爾維亞等國外民俗團隊接力演出；童樂互動秀則安排小朋友熟悉的東森YOYO點點名和熱鬧的電音三太子僮樂會。

此外，國際級專業亮點團隊則由捷克Arabesque光影舞團演出，增添藝術能量。更多活動資訊可上童玩節官網https://www.yicfff.tw/及臉書https://www.facebook.com/YICFFF/查詢。

7月30日上午11時30分至12時，醜小鴨故事劇團將帶來融合台語與海洋教育的「童玩30生日快樂」親子劇，邀請大家歡慶童玩節30歲了。圖／文化局提供
7月30日上午11時30分至12時，醜小鴨故事劇團將帶來融合台語與海洋教育的「童玩30生日快樂」親子劇，邀請大家歡慶童玩節30歲了。圖／文化局提供
宜蘭童玩節舉辦30周年，邀請民眾一起慶生，凡符合3個條件之一的民眾，7月30日當天可享免費入園；7月30日起，百元星光票也有兩人同行1人免費的優惠。圖／文化局提供
宜蘭童玩節舉辦30周年，邀請民眾一起慶生，凡符合3個條件之一的民眾，7月30日當天可享免費入園；7月30日起，百元星光票也有兩人同行1人免費的優惠。圖／文化局提供

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