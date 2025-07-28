宜蘭童玩30歲邀慶生！3條件擇1免費入園 30日起星光票兩人同行1人免費

宜蘭國際童玩藝術節今年30周年，縣政府7月30日的主題日推出「童玩30壽星同慶」優惠，凡是7月30日出生壽星、與童玩節1996年同年誕生的民眾、身分證字號有「3」及「0」，符合3種條件的任何一個，在票口出示證件即可免費入園。

此外，自7月30日起也推出星光票兩人同行一人免費的優惠，直到閉幕。「星光票」100元，每天下午6時至7時現場購票，避開白天酷熱，還能在夜間悠閒漫遊園區，參觀展館、欣賞國際級亮點團隊演出、參與遊藝踩街，欣賞夢幻的史努比鴨與水舞燈光秀，就算沒有戲水也好玩。

活動當天7月30日上午11時30分至12時，醜小鴨故事劇團將帶來融合台語與海洋教育的「童玩30生日快樂」親子劇，邀請大家歡慶童玩節30歲，成立於民國83年的醜小鴨故事劇團深耕宜蘭逾30年，期待陪伴大小朋友邁向下一個童玩30。

這一周7月28日至8月3日的演出團隊有智利、日本、泰國、希臘、韓國、印尼、菲律賓、塞爾維亞等國外民俗團隊接力演出；童樂互動秀則安排小朋友熟悉的東森YOYO點點名和熱鬧的電音三太子僮樂會。