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基隆七堵區表揚21名模範父親 市長謝國樑、議長童子瑋致贈獎牌祝福
基隆市七堵區公所今天表揚模範父親代表，經營西藥房的百福里模範父親羅文樟，平日熱心參與社區事務，3個女兒都考取藥師資格，成為今年七堵區模範父親代表，出席市府父親節慶祝活動，接受表揚。
七堵區公所今天在七堵國小演藝廳舉辦模範父親表揚大會，市長謝國樑、議長童子瑋、副議長楊秀玉和市議員蔡旺璉、張耿輝、曾怡芳、陳明建、呂美玲等人出席，祝賀得獎者。
七堵區今年表揚各里、原住民和客家族群推薦的21名模範父親，致贈獎牌與紀念品，感謝他們無私奉獻、以身作則，用行動詮釋父愛的力量，同時也向全體市民獻上父親節祝福。
七堵區今年模範父親名單為客家代表鄭泰平、原住民代表張德財、瑪西里張鍾松、實踐里藍木火、堵南里林吉雄、百福里羅文樟、正光里余頭、自強里周欽翔、瑪南里李繼堂、泰安里許榮揚、友二里周金福、六堵里蘇松雄、瑪東里周東山、永安里姜建隆、八德里陳正雄、正明里洪劉福、長興里許振強、長安里鐘武良、富民里溫有文、友一里高炳安、永平里白昭俊。
謝國樑表示，模範父親們是家庭穩定、社區和諧的重要力量，他們默默付出、承擔責任，不僅成就了家人，也溫暖了社會。市府將持續推動家庭友善政策，強化社會支持系統，讓每一位父親都能在生活中感受到支持與肯定，攜手打造幸福宜居的城市環境。
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