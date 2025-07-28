基隆開辦青少年牙醫師職涯體驗營 學員家長肯定4件事

「全國青少年牙醫師1日職涯體驗營」在基隆登場，基隆市牙醫師公會今天出示來自桃園，學員的家長回饋意見，分成4點肯定主辦單位的用心，並說還意外發現基隆是值得一遊的文化古都，讓參與籌備營隊人員內心深受鼓舞。

基隆市政府、衛生局、牙醫師公會、衛生福利部基隆醫院和德育護理健康學院口腔衛生照護系合作，開辦由牙醫師規畫，專為國、高中生舉辦的牙醫師職涯體驗營。學員可透過實地接觸牙科器材、聽講師們專業解說與互動學習，走進牙醫師的日常，了解口腔醫療背後的專業知識、服務精神與醫學倫理人文關懷，並協助學員探索職涯方向和潛能。

營隊分成牙醫先修營和AI數位牙醫營，學員全程穿著醫師袍，體驗各式實作課程，包括齒模製作、牙齒雕刻、傷口縫合和診療椅模擬看診操作。牙醫師公會特別在第2梯次安排口內掃描和3D瓷雕等數位科技課程，讓大家可以認識AI在牙科領域的應用。

1名家長表示，有4件事讓家長肯定主辦單位的用心，首先學員一入場就著醫生袍拍證件照，這是一種儀式感，讓孩子了解醫生職業有其使命。第二是課程全程紀錄、即時上傳，讓家長了解學習情況。

第三是伙食供應當地小吃，外加點心和餐盒，物超所值，最後是結業式學生要寫學習心得反饋，讓孩子透過反思，才能真正了解活動的意義。

基隆市長謝國樑表示，市府推動多元職業試探教育，廣開技藝教育試探課程，並設置區域職業試探中心，讓基隆市的孩子可以體驗各職群特色課程，及早思考未來的生涯方向。他也感謝牙醫師公會用專業籌辦營隊，深耕基隆職業試探課程。

基隆市牙醫師公會理事長蔡志明鼓勵學員，把握難得的體驗機會，勇於發問、積極學習，從中找到屬於自己的興趣和方向。未來不論是否選擇牙醫這條路，這段經歷都將成為寶貴的一課。

基隆市議長童子瑋說，希望學生透過參加體驗營，認識牙科，也理解照顧他人健康的意義。期盼每名學員，都能從這一天開始，對「想成為怎樣的人」有一點新的想法，看見自己未來更多的可能性。

衛生局張賢政表示，相信透過體驗課程，有助於學生探索未來職涯，找到屬於自己的方向，更懂得照顧好口腔健康及關心家人的口腔狀況。