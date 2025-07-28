快訊

魏如萱認了姐弟戀！駁當小三介入小21歲Ian「從未想傷害誰」

大豪雨狂炸雨區再擴大！12縣市豪大雨特報 恐一路下到明晚

泰國曼谷生鮮市場傳大規模槍擊 警方：已知至少6死

聽新聞
0:00 / 0:00

快來捐血！送宜蘭東門夜市捐血送抵用券 最高一次600元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
鼓勵民眾熱心捐血逛夜市，只要捐出一袋血就贈送宜蘭東門夜市300元抵用券，最多捐兩袋送600元，可立即憑券消費時間至8月17日。圖／市公所提供
鼓勵民眾熱心捐血逛夜市，只要捐出一袋血就贈送宜蘭東門夜市300元抵用券，最多捐兩袋送600元，可立即憑券消費時間至8月17日。圖／市公所提供

適逢暑假旅遊旺季，全台血庫傳出告急警訊，宜蘭市公所為響應「捐血救人、關懷生命」，結合地方觀光與公益行動，訂8月5日在東門觀光夜市舉辦捐血活動，加碼好康，只要捐血一袋250西西可獲300元夜市抵用券、捐兩袋血送600元，鼓勵民眾熱血助人也能開心逛夜市。

一般的捐血活動時間大多從上午9時到下午4時，這次捐血活動特別配合夜市人潮時間，當日下午1時開始至晚上6時30分，屆時會有捐血站停在東門夜市和睦路（近新興路側），民眾獲贈的夜市抵用券馬上可以在東門夜市的合作家商使用，券期使用至8月17日，今年與東門夜市合辦的捐血活動僅此一場，不要錯過。

市長陳美玲指出，血荒問題時有所聞，這次活動不僅為挽救生命盡一份心力，也希望藉此帶動夜市消費人潮，市公所近期也推動經濟部補助計畫改善東門夜市整體環境，包含入口意象更新、親子廁所設置及照明優化等措施，營造更友善的消費空間捐血相關活動訊息可上Facebook粉專「來宜蘭．踅市仔—宜蘭市場放送頭」查詢。

宜蘭 捐血 夜市抵用券

延伸閱讀

捐血送宜蘭東門夜市抵用券 最高600元

慶祝原住民族日 原民8/1免費暢遊宜蘭童玩節

暑假鬧血荒 周氏公益攜手汐止在地團體號召民眾熱血助人

新北淡水淡信慈善公益捐血 熱情滿滿突破851袋

相關新聞

快來捐血！送宜蘭東門夜市捐血送抵用券 最高一次600元

適逢暑假旅遊旺季，全台血庫傳出告急警訊，宜蘭市公所為響應「捐血救人、關懷生命」，結合地方觀光與公益行動，訂8月5日在東門...

基市再辦3處立體停車場招商 謝國樑期待空間革新 創造智慧城市新美學

基隆市成功、百福及信二立體停車場，委外營運都即將到期，市府分別啟動ROT招商作業，希望導入民間專業與資金，不僅改善老舊設...

宜蘭農會總幹事改選出爐！縣農會由李長珊出線 三星農會黃存誠勝出

宜蘭基層農會選舉，縣農會及三星地區農會總幹事改選聘任今天進入重頭戲，上午投票結果，縣農會總幹事由李長珊以8比7勝選，獲聘...

基市推動行人友善 議員關注到學校、公車站、商圈要有連續且安全步道

基隆市政府推動行人友善政策，盤點後將再增設139處斑馬線，提供行人更多保障。市議員許睿慈今天說，基隆人行道的現況，對長者...

基隆行人有序專案 行人事故減少3成

全國交通事故每10萬人死傷人數，基隆是去年排名第五低的縣市，本島第二低，僅比台北高，但行人死傷人數卻是全國第二高。警方統...

廣角鏡／清水地熱 調整開放時段

盛夏酷熱，民眾希望宜蘭縣人氣景點清水地熱遊憩區提早開園，比較涼爽，縣府順應民意，今起試辦清水地熱遊憩區暑假開放時段，原營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。