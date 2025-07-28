快來捐血！送宜蘭東門夜市捐血送抵用券 最高一次600元

適逢暑假旅遊旺季，全台血庫傳出告急警訊，宜蘭市公所為響應「捐血救人、關懷生命」，結合地方觀光與公益行動，訂8月5日在東門觀光夜市舉辦捐血活動，加碼好康，只要捐血一袋250西西可獲300元夜市抵用券、捐兩袋血送600元，鼓勵民眾熱血助人也能開心逛夜市。

一般的捐血活動時間大多從上午9時到下午4時，這次捐血活動特別配合夜市人潮時間，當日下午1時開始至晚上6時30分，屆時會有捐血站停在東門夜市和睦路（近新興路側），民眾獲贈的夜市抵用券馬上可以在東門夜市的合作家商使用，券期使用至8月17日，今年與東門夜市合辦的捐血活動僅此一場，不要錯過。

市長陳美玲指出，血荒問題時有所聞，這次活動不僅為挽救生命盡一份心力，也希望藉此帶動夜市消費人潮，市公所近期也推動經濟部補助計畫改善東門夜市整體環境，包含入口意象更新、親子廁所設置及照明優化等措施，營造更友善的消費空間捐血相關活動訊息可上Facebook粉專「來宜蘭．踅市仔—宜蘭市場放送頭」查詢。