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基市再辦3處立體停車場招商 謝國樑期待空間革新 創造智慧城市新美學

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府辦理成功、百福及信二立體停車場ROT招商作業，希望導入民間專業與資金改善設施，並打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間；圖為百福停車場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理成功、百福及信二立體停車場ROT招商作業，希望導入民間專業與資金改善設施，並打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間；圖為百福停車場。記者邱瑞杰／攝影

基隆市成功、百福及信二立體停車場，委外營運都即將到期，市府分別啟動ROT招商作業，希望導入民間專業與資金，不僅改善老舊設施，更能打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間。先前東岸停車場招商引發爭議，這次招商設立廉政平台，流程將更公開透明。

成功停車場位在仁愛區成功一路，百福停車場在七堵區百六街，新的營運廠商將在明年1月1日負責營運。信二停車場位在信義區信二路，委外營運契約明年3月到期，也將由新的業者接手營運。

交通處長陳耀川今天表示，因為是採用ROT（修復、運營、移交）方案招商，未來得標廠商將會投入資金整修停車場設施，也期待外觀美化成明顯地標，更重要的是希望業者有效維護，讓廁所更舒適，或導入月經平權概念，提升服務品質。

基市府日前舉辦招商說明會，希望引起更多業者注意並參與投標。交通處並已展開招標文件作業，財務試算後訂定權利金、營運年限等契約內容，希望順利招商，改造這3處停車場。

基隆市長謝國樑在招商說明會中說，市府積極推動都市空間重整與公共設施升級，3處立體停車場ROT招商，導入民間專業與資金改造停車場，希望不只具停車功能，更是融合社區、提升城市美感的多功能生活場域。

謝國樑在首年市長任期，曾辦理東岸立體停場招商，因點移交作業衍生爭議，有如為「拆樑」罷免案添柴加溫，釀成風暴。市府這次辦理3處停車場招商，成立廉政平台，避免再引發風波。

交通處先前也舉辦公聽會，了解停車場所在地民眾對招商案的意見，不少人關心停車優惠。百福停車場部分，有人建議把目前百六路的入口改成出口，進出會更順暢。地下室曾淹水，壁癌嚴重，一定要修繕。成功停車場部分，有人要求檢修消防管線，擔心電動車發生火災難以收拾。

陳耀川表示，公聽會收集到的意見都會納入研擬招商文件時參考，市府這次委託顧問團隊規畫設計，導入建築美學與綠化理念，包括立面彩繪、燈光設計、藝術裝置與綠化空間等元素，希望打造具有視覺辨識度與在地特色的空間節點。

陳耀川說，停車場最重要的還是停車服務，3處停車場未來會全面升級硬體設備，包含智慧停車管理、無障礙設施、動線優化、節能照明、電子支付與電動車充電等，實踐友善與永續的停車環境，也希望融入企業ESG理念，讓公共建設兼具實用、美感與社會價值。

基隆市政府辦理成功、百福及信二立體停車場ROT招商作業，希望導入民間專業與資金改善設施，並打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間；圖為成功停車場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理成功、百福及信二立體停車場ROT招商作業，希望導入民間專業與資金改善設施，並打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間；圖為成功停車場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理成功、百福及信二立體停車場ROT招商作業，希望導入民間專業與資金改善設施，並打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間；圖為成功停車場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理成功、百福及信二立體停車場ROT招商作業，希望導入民間專業與資金改善設施，並打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間；圖為成功停車場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理成功、百福及信二立體停車場ROT招商作業，希望導入民間專業與資金改善設施，並打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間；圖為百福停車場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理成功、百福及信二立體停車場ROT招商作業，希望導入民間專業與資金改善設施，並打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間；圖為百福停車場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理成功、百福及信二立體停車場ROT招商作業，希望導入民間專業與資金改善設施，並打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間；圖為百福停車場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理成功、百福及信二立體停車場ROT招商作業，希望導入民間專業與資金改善設施，並打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間；圖為百福停車場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理成功、百福及信二立體停車場ROT招商作業，希望導入民間專業與資金改善設施，並打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間；圖為信二停車場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理成功、百福及信二立體停車場ROT招商作業，希望導入民間專業與資金改善設施，並打造兼具美學與智慧功能的城市公共空間；圖為信二停車場。記者邱瑞杰／攝影

基隆 停車場 謝國樑

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