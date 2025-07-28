宜蘭農會總幹事改選出爐！縣農會由李長珊出線 三星農會黃存誠勝出

宜蘭基層農會選舉，縣農會及三星地區農會總幹事改選聘任今天進入重頭戲，上午投票結果，縣農會總幹事由李長珊以8比7勝選，獲聘下屆總幹事；三星地區農會由黃存誠以8比1的大差距，榮獲總幹事新職，在野派大獲全勝。

李長珊在縣政府農業處服務多年，各科職務歷練豐富，盡職認真，之前是負責輔導農漁業務，目前擔任農業處農業產銷科長，經常與基層農民相處一起。今年3月縣農會改選理監事後，五連霸的現任總幹事陳誌銘以身體欠佳理由，請辭獲准。

縣府農業處依照農會法規定，重新公告遴聘開放登記，共有李長珊、黃惠家及陳長偉3人登記參選，今天上午投票結果由李長珊8票領先黃惠家7票勝出，她表示，這是責任的開始，將全力服務縣農會及廣大農民，帶動業務更上一層樓。

至於三星地區農會總幹事遴聘，競爭激烈，今年3月理監事改選時由在野派獲勝，理事會更進一步否決當權派的現任總幹事李智遠續聘案，重新公告遴聘。