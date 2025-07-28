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宜蘭農會總幹事改選出爐！縣農會由李長珊出線 三星農會黃存誠勝出
宜蘭基層農會選舉，縣農會及三星地區農會總幹事改選聘任今天進入重頭戲，上午投票結果，縣農會總幹事由李長珊以8比7勝選，獲聘下屆總幹事；三星地區農會由黃存誠以8比1的大差距，榮獲總幹事新職，在野派大獲全勝。
李長珊在縣政府農業處服務多年，各科職務歷練豐富，盡職認真，之前是負責輔導農漁業務，目前擔任農業處農業產銷科長，經常與基層農民相處一起。今年3月縣農會改選理監事後，五連霸的現任總幹事陳誌銘以身體欠佳理由，請辭獲准。
縣府農業處依照農會法規定，重新公告遴聘開放登記，共有李長珊、黃惠家及陳長偉3人登記參選，今天上午投票結果由李長珊8票領先黃惠家7票勝出，她表示，這是責任的開始，將全力服務縣農會及廣大農民，帶動業務更上一層樓。
至於三星地區農會總幹事遴聘，競爭激烈，今年3月理監事改選時由在野派獲勝，理事會更進一步否決當權派的現任總幹事李智遠續聘案，重新公告遴聘。
共有李智遠、黃存誠及陳家寧3人登記，其中又以縣農會常務監事黃明杰的兒子黃存誠為在野派的首要新秀，今天投票結果黃存誠以輾壓式8比1票領先李智遠，順利拿下總幹事職務，黃存誠目前是宜蘭縣養鴨生產合作社經理，未來將辭去經理，接掌總幹事新職。
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