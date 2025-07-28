基市推動行人友善 議員關注到學校、公車站、商圈要有連續且安全步道

基隆市政府推動行人友善政策，盤點後將再增設139處斑馬線，提供行人更多保障。市議員許睿慈今天說，基隆人行道的現況，對長者、兒童和身障者仍造成不便，建議市府逐步完成從學校、公車站、商圈到重要生活節點間，連續且安全的步行網絡。

交通部道安會報資料顯示，基隆市去年交通事故每10萬人死傷人數是1327人，在本島19個縣市中，僅比台北市1166人高，是第二低的縣市。但是每10萬人行人死傷人數100.6人，卻是本島19個縣市中的第二高，最高的是嘉義市123.6人。

基隆市長謝國樑上任後，先後推動行人友善、行人有序和路暢專案，改善交通環境。市警局交通警察隊表示，今年1至4月基隆交通事故每10萬人死傷人數318人，低於台北市394人，本島最低。每10萬人行人死傷數31人，在19縣市中排名倒數第6，也比去年排名進步4個名次。

交通事故數據顯示，基隆交通安全已有改善，許睿慈肯定市府交通治理有積極作為，並展現跨局處合作與執法執行力，但若要真正打造「人本交通城市」，仍有關鍵面向需要補強與前瞻布局。

許睿慈指出，基隆的人行道仍有高低落差大、斷裂不連續，或被機車、違建侵占等問題，對長者、兒童、身障者造成不便。市府應建立「無障礙通行系統」，確保從學校、公車站、商圈到重要生活節點之間，具備連續且安全的步行網絡。

她也建議市府，下一階段應朝從執法驅動，邁向設計引導，藉由道路設計本身的引導力，達成駕駛減速、行人安全的目標。基隆和多數城市目前仍高度依賴執法改善交通，但無論是取締違停、行人違規或車不讓人，仰賴警力維持恐難持續。

國際間廣泛導入的「自我說明型道路」、「交通寧靜區」概念，許睿慈認為基隆可引進，評估試辦「校園慢速街」與「社區靜區」，透過地坪變化、視線設計與路幅縮減等方式，讓駕駛自然放慢車速，減少對執法的依賴。

日本橫濱市是基隆的姊妹市，兩地同為濱海山城，許睿慈說，橫濱式推動多年的交通設計人本理念，值得基隆學習。橫濱市規畫「無障礙通行帶」，將地鐵、公車、學校與商圈，以同高無落差的人行空間連結，不僅提升長者與身障者的通行便利，也創造全齡友善的街道環境。