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基隆行人有序專案 行人事故減少3成

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆警方執行行人有序專案，宣導行人遵守交通規則。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方執行行人有序專案，宣導行人遵守交通規則。記者邱瑞杰／翻攝

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全國交通事故每10萬人死傷人數，基隆是去年排名第五低的縣市，本島第二低，僅比台北高，但行人死傷人數卻是全國第二高。警方統計今年1至4月，基隆每10萬人死傷數已降為全台最低（不含金、馬）；今年1至7月行人事故，也較去年同期減3成多。

市長謝國樑2022年上任後，將降低事故傷亡列為施政重點，隔年1月推行人友善政策，宣導用路人遵守交通規則，要求警方嚴格執法，取締汽機車駕駛行經路口未禮讓行人。

警力站崗加強執法，有效約束駕駛人在路口停等讓行人先行，也引發駕駛人反彈，不滿行人違規亂象。市府去年11月起推動行人有序政策，取締行人闖紅燈、違規穿越道路等行為。

今年4月起再執行路暢專案，加強排除並排停車、岔路口停車等妨礙轉彎視距違停車。

基隆市警局引用交通部道安資料，顯示基隆去年交通事故每10萬人死傷人數，本島縣市中僅比北市高，但今年1至4月數據，基隆交通事故每10萬人死傷381人，已低於北市。今年1月至7月24日，行人事故較去年同期減80件，降幅36%。

議員韓世昱說，對市府有步驟改善交通安全給予肯定，全市科技執法路段增多，警方對科技設備偵測的違規影像，應精準判讀是否有違規事實，避免民怨。

議員許睿慈表示，市府近年在交通治理上，展現跨局處合作執行力，但人行道仍見高度落差、不連續，或被車輛、違建侵占等問題，建議加速建立無障礙通行系統，確保從學校、公車站、商圈到重要生活節點，具備連續且安全的步行網絡。

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