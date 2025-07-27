雨炸宜蘭！頭城鎮一級淹水警戒 北宜公路68公里土石崩落

受低壓帶影響，宜蘭頭城鎮今晚下起大雷雨造成淹水， 水利署對頭城鎮發布一級淹水警戒，晚間北宜公路68公里土石崩落、宜三路二段路旁也掉落土石、前往接天空方向涵洞淹水約1公尺，公路單位清掃落石並提醒用路人行駛該路段小心。

水利署今晚對宜蘭縣頭城鎮發出一級淹水警戒，頭城1小時雨量69.5毫米，如持續降雨，轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，例如頭城鎮-大坑里大坑路、二城里、中崙里、外澳里海濱路二段、竹安里、武營里、金面里、下埔里、中埔里、頂埔里，建請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

頭城鎮從傍晚5時許開始下雨打雷，吉祥路及頭城老街出現淹水，鎮公所緊急啟用所有抽水機排除淹水區域，清潔隊也全員出動防救災。晚間傳出頭城鎮濱海路二段前往接天空方向，涵洞淹水約1公尺，現場拉封鎖線管制。