聽新聞
0:00 / 0:00
雨炸宜蘭！頭城鎮一級淹水警戒 北宜公路68公里土石崩落
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
受低壓帶影響，宜蘭頭城鎮今晚下起大雷雨造成淹水， 水利署對頭城鎮發布一級淹水警戒，晚間北宜公路68公里土石崩落、宜三路二段路旁也掉落土石、前往接天空方向涵洞淹水約1公尺，公路單位清掃落石並提醒用路人行駛該路段小心。
水利署今晚對宜蘭縣頭城鎮發出一級淹水警戒，頭城1小時雨量69.5毫米，如持續降雨，轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，例如頭城鎮-大坑里大坑路、二城里、中崙里、外澳里海濱路二段、竹安里、武營里、金面里、下埔里、中埔里、頂埔里，建請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。
頭城鎮從傍晚5時許開始下雨打雷，吉祥路及頭城老街出現淹水，鎮公所緊急啟用所有抽水機排除淹水區域，清潔隊也全員出動防救災。晚間傳出頭城鎮濱海路二段前往接天空方向，涵洞淹水約1公尺，現場拉封鎖線管制。
此外，宜三路二段413號旁土石坍落，未影響道路通行，已放置交通錐警示中；北宜公路68公里出現土石崩落，暫不影響交通，頭城工務段人員清掃落石中。鄰近的礁溪鄉及宜蘭市晚間9時許也開始下雨，預估這波雨勢要下到入夜，請低窪地區慎防淹水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言