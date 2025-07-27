傳統王船、現代郵輪相會！和平島社靈廟王爺遊江 駛入基隆港繞行

基隆市和平島年度傳統活動，登錄為基隆市定民俗文化資產的社靈廟王爺海上遊江，先前因颱風影響延至今天登場。船隊啟航後，在基隆與鄰近新北市沿海遶境。在進入基隆港內港時，因有郵輪停靠碼頭，形成傳統與現代相會場景。

和平島社靈廟今辦和平島王爺海上遊江祭典，基隆市副市長邱佩琳和市府文化觀光局長江亭玫、民政處長呂謦煒等人出席。邱佩琳說，王爺信仰活動中，「遊江」承載著淨化海域、撫慰民心的文化意涵，並結合在地漁港風貌與在地信仰，成為基隆重要的文化象徵。

邱佩琳也代表市長謝國樑，感謝社靈廟多年來持續推動祭典舉行，廣邀地方宮廟、社團、文史團體與年輕志工熱情參與，展現強大的信仰凝聚力與文化永續動能。透過這場三府王爺祝壽慶典，凝聚社區力量，也讓更多市民與青年一代親身感受基隆文化之美，期盼社會各界持續攜手守護、傳承珍貴的無形文化資產。

社靈廟又稱三府王爺廟，也是和平島居民口中的「王爺公廟」，相傳200多年前有王爺神像漂流至和平島，居民1917年在現址建廟，主祀林、溫、傅3名王爺，遊江紀錄可追溯到百年前。基市府在去年公告，將「和平島王爺海上遊江」列為基隆無形民俗文化資產。