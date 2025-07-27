和平島社靈廟王爺海上遊江 基隆港上演「郵輪會王船」
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基隆和平島年度盛事社靈廟王爺海上遊江，受到颱風影響延期至今天登場，基隆港內有歌詩達莎倫娜號、麗星郵輪探索星號停泊，上演「郵輪會王船」戲碼。
基隆市政府表示，今天活動吸引逾300名信眾共襄盛舉，副市長邱佩琳率市府文化觀光局長江亭玫、民政處長呂謦煒等市府團隊代表出席，參與這項已登錄為基隆市定民俗文化資產的重要儀式。
市府指出，船隊自和平島社靈廟啟程，沿途繞行基隆與新北市沿海地區，完成遶境後，王船進駐特設王船廠內安座，將陸續舉行陸上遊江、三府王爺遶境、宴王與聖誕平安宴等系列傳統慶典，為基隆地區年度重要宗教活動之一。
邱佩琳指出，王爺信仰活動中，「遊江」承載著淨化海域、撫慰民心的文化意涵，結合在地漁港風貌與在地信仰，是基隆重要的文化象徵之一。社靈廟多年來持續推動祭典，廣邀地方宮廟、社團、文史團體與年輕志工熱情參與，展現強大的信仰凝聚力與文化永續動能。
文史工作者尹德根指出，社靈廟三府王爺是基隆和平島居民的信仰中心，王船有祈求漁民海上作業平安、滿載而歸的意涵，有別其他地方的王船是用來送瘟的習俗，是國內少數不燒不化的王船。
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