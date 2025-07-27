捐贈雲端發票可兌換宜蘭童玩節門票 免費好康看這裡

宜蘭國際童玩藝術節正在親水公園舉行，縣府財政稅務局即日起至8月8日推出「捐發票、換童趣」好康活動，鼓勵民眾捐發票做愛心，只要捐出8張或10張雲端發票，並上網填寫租稅知識學習單，以e-mail電子郵件回傳，即可兌換童玩節平日或假日門票。

縣府財稅局表示，這次好康活動總共提供200張票券，其中平日優待券及假日優待券各100張，數量有限，每人填寫1筆資料可兌換1張童玩節門票，每人最多限兌換4張，兌完為止。

財稅局請民眾進入官網https://www.iltb.gov.tw/tw/index.aspx，點入右上角的宣導園地，再點入線上報名，就可以上網填寫資料，包括填寫捐贈的發票數量及填寫租稅知識學習單，之後再以以e-mail電子郵件，回傳至ych777@mail.e-land.gov.tw。