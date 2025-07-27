沒遇颱風...羅東藝穗節千人踩街嘉年華完美閉幕 15天吸引近20萬人
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
宜蘭羅東藝術節前兩年的大小踩街活動受到颱風大雨攪局，無法順利進行，今年重頭戲4天大小踩街期間，天氣涼爽，40幾支團隊昨天終於能夠走上街頭，開心熱舞，此次踩街隊伍多元且差異性大，不但熱鬧也有看頭，主辦單位今天估算15天活動吸引近20萬人次，成功帶進經濟消費。
羅東藝穗節活動7月12日至26日，活動以「四季頌」為主題，結合24節氣意象，邀集來自羅東鎮與全國各地的表演團體齊聚羅東，帶來充滿創意與文化魅力的藝穗嘉年華。23日至25日由四季花車帶領團隊進行小踩街，昨天下午是「藝穗踩街大遊行」一直連貫到晚上的閉幕晚會，掀起活動的高潮。
羅東鎮長吳秋齡及鎮民代表會主席邱文生以「夏日玩童」造型登場，四輛主題花車分別象徵四季自然景象，包括彩蝶舞春風、蜻蜓水漫遊、河鯉躍江波及白鷺隱冷冬。
去年受颱風影響，大小踩街都取消，前年取消三天的小踩街，讓很多社區團隊及粉絲感到失望，今年原本也擔心「三颱共舞」，所幸未對宜蘭造成太大影響，反倒是天氣涼爽，讓40幾支隊伍相當開心，把練習準備多時的熱舞踩上街，帶動羅東街頭氣氛熱鬧滾滾；晚間閉幕壓軸由台灣特技團演出「愛麗PU的奇境夢遊」，融合奇幻視覺與高難度特技，為活動劃下完美句點。
主辦單位依中華電信大數據顯示，藝術節活動期間在主舞台、周邊主題活動及產業連結的活動人數將近20萬人次，效益遠遠超過前兩年，而且今年結合「愛心99彈跳乒乓魚」也募到比往年更多發票，捐助愛心做公益，一舉兩得。
鎮長吳秋齡表示，羅東藝穗節不僅是表演，更是全民參與文化運動，今年各社區與學校投入極大熱情，讓大家再次看見羅東的創意與凝聚力，感謝所有參與單位及民眾，營造藝穗節成為羅東夏季最閃亮的文化品牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言