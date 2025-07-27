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沒遇颱風...羅東藝穗節千人踩街嘉年華完美閉幕 15天吸引近20萬人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅莊社區連男子也都化妝粉墨登場，製造不少笑果。圖／鎮公所提供
羅莊社區連男子也都化妝粉墨登場，製造不少笑果。圖／鎮公所提供

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宜蘭羅東藝術節前兩年的大小踩街活動受到颱風大雨攪局，無法順利進行，今年重頭戲4天大小踩街期間，天氣涼爽，40幾支團隊昨天終於能夠走上街頭，開心熱舞，此次踩街隊伍多元且差異性大，不但熱鬧也有看頭，主辦單位今天估算15天活動吸引近20萬人次，成功帶進經濟消費。

羅東藝穗節活動7月12日至26日，活動以「四季頌」為主題，結合24節氣意象，邀集來自羅東鎮與全國各地的表演團體齊聚羅東，帶來充滿創意與文化魅力的藝穗嘉年華。23日至25日由四季花車帶領團隊進行小踩街，昨天下午是「藝穗踩街大遊行」一直連貫到晚上的閉幕晚會，掀起活動的高潮。

羅東鎮長吳秋齡及鎮民代表會主席邱文生以「夏日玩童」造型登場，四輛主題花車分別象徵四季自然景象，包括彩蝶舞春風、蜻蜓水漫遊、河鯉躍江波及白鷺隱冷冬。

去年受颱風影響，大小踩街都取消，前年取消三天的小踩街，讓很多社區團隊及粉絲感到失望，今年原本也擔心「三颱共舞」，所幸未對宜蘭造成太大影響，反倒是天氣涼爽，讓40幾支隊伍相當開心，把練習準備多時的熱舞踩上街，帶動羅東街頭氣氛熱鬧滾滾；晚間閉幕壓軸由台灣特技團演出「愛麗PU的奇境夢遊」，融合奇幻視覺與高難度特技，為活動劃下完美句點。

主辦單位依中華電信大數據顯示，藝術節活動期間在主舞台、周邊主題活動及產業連結的活動人數將近20萬人次，效益遠遠超過前兩年，而且今年結合「愛心99彈跳乒乓魚」也募到比往年更多發票，捐助愛心做公益，一舉兩得。

鎮長吳秋齡表示，羅東藝穗節不僅是表演，更是全民參與文化運動，今年各社區與學校投入極大熱情，讓大家再次看見羅東的創意與凝聚力，感謝所有參與單位及民眾，營造藝穗節成為羅東夏季最閃亮的文化品牌。

原住民大小朋友組隊參與羅東藝穗節踩街大遊行。圖／鎮公所提供
原住民大小朋友組隊參與羅東藝穗節踩街大遊行。圖／鎮公所提供
森巴女郎街頭熱舞，很吸睛。圖／鎮公所提供
森巴女郎街頭熱舞，很吸睛。圖／鎮公所提供
今年踩街共有40幾支隊伍，大家開心參與遊行嘉年華盛會。圖／鎮公所提供
今年踩街共有40幾支隊伍，大家開心參與遊行嘉年華盛會。圖／鎮公所提供
踩街隊伍中出現消防車，帥哥猛男的消防弟兄進行防火宣導。圖／鎮公所提供
踩街隊伍中出現消防車，帥哥猛男的消防弟兄進行防火宣導。圖／鎮公所提供
主題花車帶頭遊行，超熱鬧。圖／鎮公所提供
主題花車帶頭遊行，超熱鬧。圖／鎮公所提供
社區民眾婆婆媽媽也走上街頭參與大遊行。圖／鎮公所提供
社區民眾婆婆媽媽也走上街頭參與大遊行。圖／鎮公所提供
踩街遊行隊伍中出現旗魚陣，繁榮的羅東商業城也有漁港風情。圖／鎮公所提供
踩街遊行隊伍中出現旗魚陣，繁榮的羅東商業城也有漁港風情。圖／鎮公所提供
社區民眾熱情參與踩街，打扮造型相當可愛。圖／鎮公所提供
社區民眾熱情參與踩街，打扮造型相當可愛。圖／鎮公所提供
日本姐妹市的友人也跟著大家同歡，參與踩街大遊行。圖／鎮公所提供
日本姐妹市的友人也跟著大家同歡，參與踩街大遊行。圖／鎮公所提供

羅東 團隊

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