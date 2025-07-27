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慶祝原住民族日 原民8/1免費暢遊宜蘭童玩節

中央社／ 宜蘭27日電

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8月1日是「原住民族日」，宜蘭縣政府推出只要在「2025宜蘭國際童玩藝術節」各票口，出示原住民身分的證件，例如身分證、戶籍謄本等，就可免費入園暢遊童玩節

宜蘭縣政府文化局今天表示，原住民是台灣多元文化的重要根基，也是台灣重要原生族群，宜蘭童玩節是台灣夏季的重要藝文盛事，除邀請來自世界各地的團隊演出外，也規劃多場原住民團隊接力登場，展現台灣多元文化與在地藝術能量，跨越國界、不分族群文化交流。

文化局指出，8月1日及8月2日將由阿美族「瑪嘎巴嗨文化藝術團」，帶來充滿力與美的傳統歌舞，讓遊客認識原住民豐富的風俗人文。8月9日則安排「勒巴彥文化藝術團」展演泰雅族歌謠與舞蹈，邀請遊客一同感受原民文化的魅力與熱情。

文化局表示，「原住民族日」不僅是原住民族的慶祝活動，宜蘭童玩節也一起歡慶同樂，誠摯邀請全國的原住民在8月1日免費入園，體驗文化與童趣的豐富活動內容。

宜蘭 童玩節 原住民族

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