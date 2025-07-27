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盛夏酷熱...宜蘭人氣景點清水地熱明起提早1小時開園、延後1小時閉園

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭人氣景點清水地熱遊憩區原本上午9時開園，民眾希望提早開園比較涼爽，縣府順應民意，決定試辦「夏季營運時間」，開園時間提早到上午8點，閉園延至下午6點，明天起試辦。記者戴永華／攝影
宜蘭人氣景點清水地熱遊憩區原本上午9時開園，民眾希望提早開園比較涼爽，縣府順應民意，決定試辦「夏季營運時間」，開園時間提早到上午8點，閉園延至下午6點，明天起試辦。記者戴永華／攝影

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夏天酷熱，地熱泡腳或煮蛋更熱。宜蘭縣人氣景點清水地熱遊憩區原本上午9時開園，民眾希望提早開園比較涼爽，縣府順應民意，決定試辦「夏季營運時間」，開園時間提早到上午8點，閉園延至下午6點，新時段從明天起試辦到8月底。

縣政府工商旅遊處表示，因應遊客及地方產業需求及建議，試辦清水地熱遊憩區暑假開放時段，原營運時間每天上午9時起至下午5時，調整為每天上午8時起至下午6時止，即前後各延長1小時，停車場收費時間為上午8時至下午5時，建議遊客可利用清晨或傍晚入園。

清水地熱遊憩區可以煮蛋及玉米、還有泡腳池及湯屋等設施，一年遊客數超過380萬人次，是宜蘭縣人氣數一數二的熱門景點。

由於縣政府近年來積極推動夜經濟，吸引遊客留宿宜蘭。縣府認為，把清水地熱的營運時間延後閉園，有助於把白天的遊客繼續留在宜蘭享用晚餐及住宿，尤其目前正在舉辦的宜蘭國際童玩節且童玩節有星光票，走玩地熱遊憩區再轉往童玩節，暢遊兩大景點正是完美遊程搭配，盼相互拉抬，吸客留宿，帶動產經效益。

宜蘭 景點 童玩節

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