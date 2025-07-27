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基隆交通政策奏效 事故死傷率為本島各縣市最低

中央社／ 基隆27日電

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基隆市長謝國樑上任後，積極推動「行人友善」。統計顯示，今年1至4月基隆市每10萬人交通事故死傷人數為381人，為本島各縣市最低。市警局今天表示，顯示相關政策奏效，車禍傷亡持續降低。

基隆市警察局交通警察隊指出，根據交通部道安資料顯示，基隆市去年每10萬人交通事故死傷人數為本島第2低（次優）；今年1至4月進一步下降至381人，為本島最低（最優）。

交通隊表示，去年基隆市行人每10萬人死傷人數在全國各縣市中列倒數第2（次差）；今年1至4月降至31人，排名進步至倒數第6（進步4名），顯示基隆市推動「行人友善」、「行人有序」與「路暢專案」等政策已見成效，交通事故傷亡件數持續減少。

交通隊指出，謝國樑自民國112年1月起推動「行人友善」政策，113年1月起進一步施行「行人有序」政策；另自4月1日起執行「路暢專案」，針對併排停車、岔路口違停等妨礙轉彎視距的車輛加強取締，並責成警察局加強針對「車不讓人」、「行人違規」及「違規停車」等行為執法。市府也同步透過交通工程改善，提升行人通行安全。

行人 交通事故

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