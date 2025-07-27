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宜蘭通過「NAP中型搜救隊國家認證」足夠能力投入國際重大救災

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭特種搜救隊歷經一年多高強度訓練，最近通過內政部的「NAP國家中型搜救隊認證」，成為全台具備國際出勤資格的縣市之一，可以代表台灣投入國際重大災難救援。圖／消防局提供
宜蘭特種搜救隊歷經一年多高強度訓練，最近通過內政部的「NAP國家中型搜救隊認證」，成為全台具備國際出勤資格的縣市之一，可以代表台灣投入國際重大災難救援。圖／消防局提供

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宜蘭特種搜救隊歷經一年多高強度訓練，挺過低溫寒流、高溫酷熱及暴風雨等多變天候，模擬重大規模救災現場， 團隊發揮絕佳默契，最近通過「NAP國家中型搜救隊認證」，成為具備國際出勤資格的縣市之一，未來除了守護縣內救災，也能代表台灣投入國際重大災難救援，拯救更多生命。

縣消防局日前參加內政部消防署舉辦「特種搜救隊國家認證計畫」，歷經3天嚴格評測，取得中型搜救隊認證資格。這項認證是依據聯合國國際搜索救援諮詢小組訂定標準，由內政部消防署建立的NAP國家認證機制，凡通過中型以上等級認證的搜救隊，必須在管理、搜索、救援、醫療與後勤等各項能力達到國際標準，才能執行國際救援任務。

為了取得認證，宜蘭縣消防局去年起積極籌備訓練，一年多來歷經8度低溫寒流、40度高溫酷熱、強風與雷雨等多變天候，模擬大規模城市建築物倒塌現場，進行例如聲納或影像搜索在瓦礫堆下精準偵測受困者生命跡象、鋼筋混凝土切割使用高壓工具打開生命通道、繩索救援等高強度任務下進出坍方、高樓、山區等危險環境，移出受困者，不僅考驗體力與技術，更需絕佳的團隊默契。

除了第一線特搜人員，消防局更邀集縣內四大醫院的醫師與護理師、台灣省土木技師公會的專業技師參與，依據「管理、搜索救援、醫療、後勤」4大功能編組整合演練，例如在主考官在講評時，稱讚醫療組有位高個子成員，積極掌握現場狀況和醫療工作分配，展現後援堅強的實戰能力。

縣消防局長徐松奕表示，此次通過NAP中型搜救隊認證，榮耀歸功於特搜隊每位成員每天練習及磨練成果，團結一致展現最大救災量能，「宜蘭準備好了」，搜救隊用行動證明，當災難來臨，搜救隊員會在最需要的地方，守護大家生命。

宜蘭特種搜救隊歷經一年多高強度訓練，最近通過內政部的「NAP國家中型搜救隊認證」，成為全台具備國際出勤資格的縣市之一，可以代表台灣投入國際重大災難救援。圖／消防局提供
宜蘭特種搜救隊歷經一年多高強度訓練，最近通過內政部的「NAP國家中型搜救隊認證」，成為全台具備國際出勤資格的縣市之一，可以代表台灣投入國際重大災難救援。圖／消防局提供
宜蘭特種搜救隊歷經一年多高強度訓練，最近通過內政部的「NAP國家中型搜救隊認證」，成為全台具備國際出勤資格的縣市之一，可以代表台灣投入國際重大災難救援。圖／消防局提供
宜蘭特種搜救隊歷經一年多高強度訓練，最近通過內政部的「NAP國家中型搜救隊認證」，成為全台具備國際出勤資格的縣市之一，可以代表台灣投入國際重大災難救援。圖／消防局提供
宜蘭特種搜救隊歷經一年多高強度訓練，最近通過內政部的「NAP國家中型搜救隊認證」，成為全台具備國際出勤資格的縣市之一，可以代表台灣投入國際重大災難救援。圖／消防局提供
宜蘭特種搜救隊歷經一年多高強度訓練，最近通過內政部的「NAP國家中型搜救隊認證」，成為全台具備國際出勤資格的縣市之一，可以代表台灣投入國際重大災難救援。圖／消防局提供
宜蘭特種搜救隊歷經一年多高強度訓練，最近通過內政部的「NAP國家中型搜救隊認證」，成為全台具備國際出勤資格的縣市之一，可以代表台灣投入國際重大災難救援。圖／消防局提供
宜蘭特種搜救隊歷經一年多高強度訓練，最近通過內政部的「NAP國家中型搜救隊認證」，成為全台具備國際出勤資格的縣市之一，可以代表台灣投入國際重大災難救援。圖／消防局提供

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