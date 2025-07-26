影／基隆浪曲首晚八斗子熱力開唱 明超強卡司360秒高空煙火秀

2025基隆浪曲嘉年華今晚在八斗子漁港碧砂泊區登場，一連兩天，有音樂演出、市集活動、美食與海港風景，打造「山海音樂派對」。明天有人氣嘻哈歌手高爾宣、Z世代指標樂團「告五人」等重量級卡司壓軸，並有施放360秒高空煙火秀。

今天由新生代女聲陳華、人氣歌手ELKIE莊錠欣、梁心頤Lara、金曲樂團「麋先生MIXER」情歌天后丁噹等輪番登場，演出陣容橫跨多元曲風，吸引大量樂迷湧入現場，感受音樂與海景交織的熱情氛圍。

謝國樑表示，從5月的愛嶼搖滾到7月的基隆浪曲嘉年華，希望讓大家對基隆的印象不只是廟口夜市，更透過音樂活動與景點串連，讓民眾感受基隆是一座好吃好玩、也有流行娛樂可以參與的城市。

市府表示，活動選在八斗子漁港，結合在地特色及藍色海岸風貌，讓來訪者從白天玩到夜晚，沉浸在港灣節奏與文化氛圍之中。

產發處長蔡馥嚀指出，為提供更便利的活動體驗，現場除設有逾百攤美食市集、拍照互動裝置與集章活動外，市府也安排免費接駁車往返基隆火車站與調和街轉運站，透過完善接駁與空間動線，鼓勵民眾安心參與、樂在其中。