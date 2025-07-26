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2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

願賭服輸！黃建賓穩住立委席次 網友發公告準備發「免費雞排」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東立委黃建賓（右二）。圖／立委服務處提供
台東立委黃建賓（右二）。圖／立委服務處提供

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台東罷免投票前，正反立場不同的網友在網路發文對嗆，最後敲定以100份雞排當賭注，今天投票結果揭曉，黃建賓罷免案未過。賭輸網友發文說，願賭服輸，預計下周六下午發雞排，地點確定之後會再公告。此番發文引起熱烈迴響，許多網友「卡位」，準備要領免費雞排享用。

林姓網友上月在臉書社群「台東大小事」發文，呼籲選民踴躍投票，希望力保立委黃建賓。相關發言內容引來王姓網友留言反嗆，最後林、王兩人約定，若辦免過關，林願請大家吃100份雞排，若罷免未過，改由王請雞排。

今天罷免票數陸續揭露後，林姓網友率先發文向王姓網友喊話，他說「100份雞排的錢1萬元已經準備好了，投票即將結束，願賭服輸」。

王姓網友隔空回應說，他跟林先生對賭100份雞排，黃建賓繼續當立委，「我輸了，願賭服輸，我有留大家推薦的雞排店電話，發放時間預計下禮拜六的下午，地點等確定之後會再發文跟大家說」。

立委黃建賓罷免案未通過，王姓網友已經敲定下周六下午將免費發放100份雞排。記者徐白櫻／翻攝臉書台東大小事
立委黃建賓罷免案未通過，王姓網友已經敲定下周六下午將免費發放100份雞排。記者徐白櫻／翻攝臉書台東大小事
立委黃建賓罷免案未通過，林姓網友發文請跟他對賭的網友出來面對。記者徐白櫻／翻攝臉書台東大小事
立委黃建賓罷免案未通過，林姓網友發文請跟他對賭的網友出來面對。記者徐白櫻／翻攝臉書台東大小事

雞排 投票 台東 罷免 黃建賓

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