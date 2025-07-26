薇帕颱風帶來大雨 花蓮馬鞍溪上游崩塌500公頃驚現堰塞湖

花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前薇帕颱風豪雨造成邊坡崩塌500公頃，出現18公頃大的堰塞湖，幸未溢流。林業署花蓮分署監測，距離最近的明利村直線距離約9公里，初步研判沒有立即危險，持續監控並提醒民眾勿入溪床活動。

林業及自然保育署花蓮分署副分署長朱懿千說，例行性與學術團隊合作監控集水區上游危險區域，日前薇帕颱風帶來大雨，21日發現馬鞍溪上游有邊坡崩塌現象，原本規模較小，但昨天崩塌造成新生裸露面積約200公頃，連同既有裸露地，總崩塌達500公頃。

崩塌形成堰塞湖，面積約18公頃、壩高120公尺、迴水長度約1000公尺，蓄水量1400萬立方公尺。花蓮分署初步評估並未溢流，距離下游萬榮鄉明利村馬太鞍部落，直線距離約9公里，但聚落距離河床面尚有一段高差，即使真的發生潰堤，水位抬升後仍低於右岸堤防與左岸住戶位置，對下游聚落沒有立即危險。