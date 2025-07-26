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又一起亮票！花蓮傳選民投錯票要求換票 「亮票自清」恐違法
立委傅崐萁罷免案今天投開票，339個投開票所上午狀況連連，除了投開票所大門深鎖，導致民眾繞路投票外，「葉霸」葉春蓮投票前，還遭婦人攔阻嗆聲起衝突，但現在傳出有選民投錯票生氣要換票，更疑似出現亮票行為，恐違反選罷法。
花蓮一早天氣不錯，民眾外出投票，不過上午10時過後開始下起小雨，各投開票所陸續傳出投票問題回報縣選委會。據了解，某國小投開票所有選民疑似蓋錯章，向選務員說要「換票重投」遭拒絕，生氣表示不換就不離開，導致雙方一度僵持不下。
據悉，該選民表示要「亮票自清」，但行為恐涉及違反選罷法第65條第4項，將列入違規紀錄，選委會也強調，只要票被別人看到就算違規。
另外，花蓮投票爆發首起衝突事件，「葉霸」葉春蓮今天早上9時許到進豐園區投票，卻遭一名婦人攔阻謾罵，還試圖用身體阻擋不讓葉春蓮投票，行為已涉及妨害自由，警方趕緊將婦人拉開。由於婦人叫罵地點距離投開票所30公尺外，因此不算干擾投票。
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