快訊

中南部明起7天容易下雨 粉專：要有「下到生菇」心理準備

國票金增資樂天3派股東喬不攏 關鍵會議後2大調整浮現

中職／兄弟再簽約2洋投！ 新聞稿已開示「一軍規畫無德保拉」

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮投開票所大門深鎖告示不清 村民不得其門而入抱怨連連

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今天罷免案投開票，設於國立花蓮特殊教育學校162、163號投開票所卻大門深鎖，許多民眾不得其門而入，靠近大門才看到一張小告示牌。記者王思慧／攝影
今天罷免案投開票，設於國立花蓮特殊教育學校162、163號投開票所卻大門深鎖，許多民眾不得其門而入，靠近大門才看到一張小告示牌。記者王思慧／攝影

今天是罷免案投開票日，花蓮一早天氣不錯，不過設於國立花蓮特殊教育學校162、163號投開票所卻大門深鎖，許多民眾不得其門而入，靠近大門才看到一張小告示牌「大門整修中，請由側門進入」。在地人說，30幾年來，從沒遇過投開票的時候學校在整修大門。

位於吉安鄉國立花蓮特殊教育學校的162、163投開票所，上午8時起開始投票後，不少村民發現學校大門鎖起來，覺得十分錯愕，更批評鐵門上同時貼好幾張告示牌，若沒仔細看不會發現由側門進入的字樣。有些村民住附近走路投票，一時之間不知道側門在哪裡，有熱心民眾告知在宜昌國小對面。

另外，學校側門口非常不起眼，也沒有明顯的標示文字，許多長輩繞路，好不容易走到領票口，忍不住開罵「投票通知單也沒寫」，非常不方便。

罷免立委傅崐萁領銜人李美玲今前往163號投票所投票，她表示，剛到大門好像工程修繕，看很多人在門口轉來轉去找側門在哪裡，有些人因為住附近就走路投票，沒想到要繞一大圈，尤其是行動不方便者，不知道會不會造成困擾；自己視力還可以有看到公告，不曉得對長輩來說是否比較吃力。

李美玲談到投票與這段期間的心得，笑著說今天早上心情非常好，鼓勵大家踴躍出來投票，罷免是憲法賦予公民的權利，相信每個選民都很有智慧，投下最重要的一票，台灣會更好，花蓮會更好。等下一定好好睡一覺，還要寫一篇感謝文，剛想了一下，要感謝的人好多，可能有幾百人到上千人。

李美玲說，這半年突破人生的很多經歷，認識非常多百工百業的人，志工們感覺都沒有在睡覺，半夜還在傳訊息討論事情，這次也是自己第一次告發別人，以前從來沒有想過，感受到台灣民主的熱血與熱情，這是半年來切身的感受。

罷免立委傅崐萁領銜人李美玲前往163號投票所投票，看很多人在門口轉來轉去找側門在哪裡，有些人因為住附近就走路投票，沒想到要繞一大圈。記者王思慧／攝影
罷免立委傅崐萁領銜人李美玲前往163號投票所投票，看很多人在門口轉來轉去找側門在哪裡，有些人因為住附近就走路投票，沒想到要繞一大圈。記者王思慧／攝影
今天罷免案投開票，設於國立花蓮特殊教育學校162、163號投開票所大門深鎖，改從側門進出，讓村民覺得不方便。記者王思慧／攝影
今天罷免案投開票，設於國立花蓮特殊教育學校162、163號投開票所大門深鎖，改從側門進出，讓村民覺得不方便。記者王思慧／攝影

罷免 花蓮

延伸閱讀

花蓮「葉霸」投票遭婦人怒吼「我兒子被教你教壞」 警立即介入

花蓮出大太陽⋯今預計湧現投票人潮 昨就爆返鄉潮

新北1147處投開票所 出動選務人員1萬2044人

網友貼「愛花蓮觀光列車」返鄉投票涉違選罷法 遭警約談、專車取消

相關新聞

又一起亮票！花蓮傳選民投錯票要求換票 「亮票自清」恐違法

立委傅崐萁罷免案今天投開票，339個投開票所上午狀況連連，除了投開票所大門深鎖，導致民眾繞路投票外，「葉霸」葉春蓮投票前...

花蓮投開票所大門深鎖告示不清 村民不得其門而入抱怨連連

今天是罷免案投開票日，花蓮一早天氣不錯，不過設於國立花蓮特殊教育學校162、163號投開票所卻大門深鎖，許多民眾不得其門...

台東縣體育、棒球場館整修再升級 將比照大巨蛋座椅

台東縣政府辦理縣立體育館空調及廁所整修工程，並同步辦理台東縣第一、第二棒球場座椅汰換作業，總經費高達7618萬元。縣長饒...

影／嚇死人！台9線曳引車急煞20噸重大理石噴飛畫面曝光

一輛曳引車昨天載運重逾20噸的大理石塊沿台9線往南行駛，途經花蓮縣新城鄉嘉新路段時，疑似因遇到紅燈急煞，綑綁大理石塊的繩...

船員失聯4年傳出求救瓶中信 漁會盼政府查證助救援

蘇澳籍漁船「永裕興18號」失聯4年多船員失蹤，傳出有人拾獲李姓船長發出的求救瓶中信。蘇澳區漁會總幹事陳春生今天說，盼政府...

影／3000普度公燈「開燈夜」指引好兄弟 傳承171年鷄籠中元祭登場

基隆已傳承171年的年度文化盛事「鷄籠中元祭」，被列為國家無形文化資產重要民俗活動　今天零時在開基老大公廟「開燈夜」，點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。