花蓮投開票所大門深鎖告示不清 村民不得其門而入抱怨連連

今天是罷免案投開票日，花蓮一早天氣不錯，不過設於國立花蓮特殊教育學校162、163號投開票所卻大門深鎖，許多民眾不得其門而入，靠近大門才看到一張小告示牌「大門整修中，請由側門進入」。在地人說，30幾年來，從沒遇過投開票的時候學校在整修大門。

位於吉安鄉國立花蓮特殊教育學校的162、163投開票所，上午8時起開始投票後，不少村民發現學校大門鎖起來，覺得十分錯愕，更批評鐵門上同時貼好幾張告示牌，若沒仔細看不會發現由側門進入的字樣。有些村民住附近走路投票，一時之間不知道側門在哪裡，有熱心民眾告知在宜昌國小對面。

另外，學校側門口非常不起眼，也沒有明顯的標示文字，許多長輩繞路，好不容易走到領票口，忍不住開罵「投票通知單也沒寫」，非常不方便。

罷免立委傅崐萁領銜人李美玲今前往163號投票所投票，她表示，剛到大門好像工程修繕，看很多人在門口轉來轉去找側門在哪裡，有些人因為住附近就走路投票，沒想到要繞一大圈，尤其是行動不方便者，不知道會不會造成困擾；自己視力還可以有看到公告，不曉得對長輩來說是否比較吃力。

李美玲談到投票與這段期間的心得，笑著說今天早上心情非常好，鼓勵大家踴躍出來投票，罷免是憲法賦予公民的權利，相信每個選民都很有智慧，投下最重要的一票，台灣會更好，花蓮會更好。等下一定好好睡一覺，還要寫一篇感謝文，剛想了一下，要感謝的人好多，可能有幾百人到上千人。